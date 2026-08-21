HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an phát hiện 2 số điện thoại đầu số 083 và 077 lừa đảo, tất cả người dân đặc biệt chú ý

Hà Giang
|

Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến nghị quan trọng tới người dân.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát cảnh báo tới người dân về thủ đoạn mạo danh người giao hàng (shipper) để lừa đảo chuyển tiền.

Cơ quan Công an đề cập đến trường hợp của anh T.A.T, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 33 phút ngày 18/8, anh T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0834784055 . Đầu số nói giọng Bắc, tự xưng là shipper và thông báo đang giao đơn hàng mà anh đã đặt.

Do mặt hàng cần phải thử mới biết có phù hợp không, anh đã đề nghị lùi thời gian thanh toán. 15 phút sau đó, một số điện thoại khác là 0778340630 tiếp tục gọi và yêu cầu anh T. phải chuyển tiền trước 17 giờ. Đối tượng này đồng thời gửi số tài khoản 564362459, mở tại ngân hàng VIB mang tên NGUYEN MANH HUNG, cùng số tiền phải thanh toán là 730.000 đồng.

- Ảnh 2.

Tin nhắn của đối tượng giả danh shipper gửi khi điện thoại thông báo giao đơn hàng và yêu cầu thanh toán gấp (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Đáng chú ý, thông tin về mặt hàng và số tiền mà đối tượng cung cấp hoàn toàn trùng khớp với đơn hàng mà anh T. đặt từ một shop trên Facebook.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh T. đã không chuyển tiếp mà tiếp tục xác minh. Qua kiểm tra, anh phát hiện đơn hàng mà đối tượng thông báo thực tế chưa được giao đến nhà. Anh cho biết, mình mới chỉ đặt đơn hàng 1 ngày trước đó, trong khi thông thường phải mất từ 2-4 ngày đơn vị vận chuyển mới giao hàng.

Từ sự việc trên, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, khi nhận được cuộc gọi yêu cầu thanh toán, người dân cần kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng mua hàng, liên hệ shop hoặc đơn vị vận chuyển qua kênh chính thức; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người lạ cung cấp khi chưa xác minh.

Đồng thời, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin mua hàng, hạn chế công khai số điện thoại, địa chỉ, mã đơn hàng và các thông tin liên quan trên mạng xã hội. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo cho người thân và cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.

Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có nội dung sau
Tags

số điện thoại

lừa đảo

công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại