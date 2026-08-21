Công an phát hiện 2 số điện thoại đầu số 083 và 077 lừa đảo, tất cả người dân đặc biệt chú ý

Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến nghị quan trọng tới người dân.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát cảnh báo tới người dân về thủ đoạn mạo danh người giao hàng (shipper) để lừa đảo chuyển tiền.

Cơ quan Công an đề cập đến trường hợp của anh T.A.T, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 33 phút ngày 18/8, anh T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0834784055 . Đầu số nói giọng Bắc, tự xưng là shipper và thông báo đang giao đơn hàng mà anh đã đặt.

Do mặt hàng cần phải thử mới biết có phù hợp không, anh đã đề nghị lùi thời gian thanh toán. 15 phút sau đó, một số điện thoại khác là 0778340630 tiếp tục gọi và yêu cầu anh T. phải chuyển tiền trước 17 giờ. Đối tượng này đồng thời gửi số tài khoản 564362459, mở tại ngân hàng VIB mang tên NGUYEN MANH HUNG, cùng số tiền phải thanh toán là 730.000 đồng.

Tin nhắn của đối tượng giả danh shipper gửi khi điện thoại thông báo giao đơn hàng và yêu cầu thanh toán gấp (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Đáng chú ý, thông tin về mặt hàng và số tiền mà đối tượng cung cấp hoàn toàn trùng khớp với đơn hàng mà anh T. đặt từ một shop trên Facebook.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh T. đã không chuyển tiếp mà tiếp tục xác minh. Qua kiểm tra, anh phát hiện đơn hàng mà đối tượng thông báo thực tế chưa được giao đến nhà. Anh cho biết, mình mới chỉ đặt đơn hàng 1 ngày trước đó, trong khi thông thường phải mất từ 2-4 ngày đơn vị vận chuyển mới giao hàng.

Từ sự việc trên, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, khi nhận được cuộc gọi yêu cầu thanh toán, người dân cần kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng mua hàng, liên hệ shop hoặc đơn vị vận chuyển qua kênh chính thức; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người lạ cung cấp khi chưa xác minh.

Đồng thời, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin mua hàng, hạn chế công khai số điện thoại, địa chỉ, mã đơn hàng và các thông tin liên quan trên mạng xã hội. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo cho người thân và cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.