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Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có nội dung sau

Kim Linh
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Công an xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau vừa phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đổi điểm thưởng qua tin nhắn SMS mạo danh ngân hàng.

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng của người dân. Một trong những hình thức được cảnh báo là gửi tin nhắn SMS giả mạo ngân hàng, thông báo khách hàng có điểm thưởng sắp hết hạn và yêu cầu truy cập đường link để đổi điểm, nhận quà.

Công an xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau thông tin, các đối tượng có thể gửi tin nhắn với nội dung được thiết kế tương tự thông báo của ngân hàng, thậm chí hiển thị tên thương hiệu ngân hàng ở phần người gửi nhằm tạo sự tin tưởng.

Tin nhắn thường đưa ra các thông tin như khách hàng có nhiều điểm thưởng tích lũy từ thẻ tín dụng hoặc dịch vụ ngân hàng; điểm thưởng sắp hết hạn hoặc chương trình đổi quà sắp kết thúc. Sau đó, người nhận được yêu cầu truy cập đường link đính kèm để đổi điểm hoặc nhận quà.

- Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Khi truy cập đường link, người dùng có thể bị chuyển đến website giả mạo có giao diện tương tự website của ngân hàng. Tại đây, nạn nhân có thể được yêu cầu nhập các thông tin như họ tên, số thẻ, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật khác.

Nếu cung cấp các thông tin này cho website giả mạo, người dùng có nguy cơ bị lộ thông tin tài khoản, từ đó có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép và gây thiệt hại tài sản.

Công an xã Cái Nước khuyến cáo người dân:

- Không truy cập các đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo, Messenger, email hoặc mạng xã hội, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên ngân hàng quen thuộc.

- Không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, số thẻ, mã CVV/CVC, mã OTP hoặc thông tin bảo mật ngân hàng qua các đường link, tin nhắn chưa được xác thực.

- Khi nhận thông báo về điểm thưởng, chương trình ưu đãi hoặc đổi quà, không sử dụng đường link trong tin nhắn để truy cập. Người dân nên tự mở ứng dụng ngân hàng hoặc truy cập website chính thức của ngân hàng để kiểm tra.

- Nếu nghi ngờ tin nhắn giả mạo, không tiếp tục thao tác hoặc nhập thông tin, đồng thời chủ động liên hệ ngân hàng thông qua kênh liên lạc chính thức để xác minh.

- Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch đáng ngờ, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản, thẻ và ngăn chặn giao dịch nếu có thể. Người dân nên lưu giữ tin nhắn, đường link, hình ảnh và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an khi cần.

Công an xã Cái Nước đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng; đồng thời nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, về thủ đoạn giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo, người dân cần kịp thời liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau

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