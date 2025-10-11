Công an phát cảnh báo đến người có tài khoản ngân hàng

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay, tình trạng các đối tượng thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc thuê người khác mở tài khoản ngân hàng sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra khá phức tạp.

Trong 9 tháng năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 02 vụ án, 02 bị can về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Các đối tượng thu mua thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho các đầu mối khác để thu lợi bất chính.

Nhiều tài khoản ngân hàng sau khi được các đối tượng bán lại sẽ được sử dụng vào những mục đích không rõ ràng, vi phạm pháp luật như rửa tiền, chuyển và rút tiền trong những vụ án lừa đảo, sử dụng sim rác để đăng nhập Internet banking, liên kết mở các tài khoản ví điện tử khác để chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh thủ đoạn mua trực tiếp các tài khoản ngân hàng có sẵn, các đối tượng còn dẫn dụ người dân mở tài khoản thanh toán để bán, cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng thông tin của người dân cung cấp để mở tài khoản nặc danh, mạo danh. Điều này không chỉ gây mất an ninh, an toàn đối với hoạt động thanh toán, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân đối với việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Để ngăn chặn hành vi mua bán, trao đổi, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng nhằm tiếp tay cho các đối tượng hoạt động phạm tội khác, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần có biện pháp tự bảo vệ tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của mình, không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ cho tổ chức cá nhân nào mà mình không quen biết.

Khi bị mất các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hỗ trợ để khóa tài khoản.

Trường hợp phát hiện có đối tượng chào mời cho thuê, cho mượn, mua, bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cần tố giác và cung cấp tài liệu, chứng cứ đến cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên



