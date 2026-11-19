Người dân nên cảnh giác với những ứng dụng lạ, được quảng cáo có thể kiếm tiền.

Dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc làm và kiếm thêm thu nhập tăng cao, kéo theo nhiều lời mời chào kiếm tiền trực tuyến xuất hiện trên mạng xã hội. Các quảng cáo như “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền tại nhà không cần vốn” hay “tải ứng dụng làm nhiệm vụ nhận tiền” được sử dụng để thu hút người tìm việc.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, đây có thể là chiêu trò dụ dỗ người dùng cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát điện thoại và thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo người dân cảnh giác với các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến có dấu hiệu chứa mã độc, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long)

Đáng chú ý, khi người dùng vô tình cấp các quyền truy cập nhạy cảm, mã độc có thể âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, thông tin đăng nhập ngân hàng, đọc tin nhắn và theo dõi hoạt động trên điện thoại. Một số loại mã độc còn có khả năng lợi dụng quyền trợ năng để tự động thực hiện các thao tác trên thiết bị, qua đó hỗ trợ đối tượng xấu kiểm soát điện thoại và thực hiện những giao dịch trái phép.

Điều này khiến người dùng không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tài khoản, rò rỉ dữ liệu cá nhân mà còn có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, việc cài đặt một ứng dụng độc hại và tùy tiện cấp quyền truy cập có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình xâm nhập, đánh cắp thông tin và chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng, quảng cáo kiếm tiền trực tuyến trên mạng xã hội. Người dùng không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc, không tải và cài đặt ứng dụng từ những nguồn không đáng tin cậy; đồng thời, cần kiểm tra kỹ các quyền truy cập trước khi cấp cho ứng dụng, đặc biệt là quyền đọc tin nhắn, truy cập thông báo và quyền trợ năng.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ thiết bị bị xâm nhập, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng trên không gian mạng, bởi chỉ một lần cài đặt ứng dụng độc hại cũng có thể khiến dữ liệu cá nhân và tài sản đứng trước nguy cơ bị xâm phạm.