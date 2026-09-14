Công an làm việc với chủ tài khoản đăng thông tin Grab kêu gọi tắt app

Cơ quan Công an làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải các nội dung liên quan đến việc Grab kêu gọi tắt app đồng loạt nhằm thu hút tương tác.

Cơ quan Công an làm việc với chủ tài khoản Youtube Đ.X.H.

Ngày 14/9, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok, YouTube… đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan việc tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng, ngừng hoạt động hoặc kêu gọi tắt app trong hai ngày 12 và 13/9.

Các bài viết sử dụng nhiều cụm từ như “tài xế Grab đồng loạt tắt app”, “đình công”, “Grab tê liệt”, “toàn bộ tài xế ngừng hoạt động”. Một số tài khoản còn đưa ra các nhận định, con số về mức thu nhập, tỷ lệ chiết khấu nhưng không dẫn nguồn cụ thể, chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, nhiều nội dung được đăng lại với mục đích câu view, câu like, tăng tương tác, dễ gây hiểu nhầm cho người sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan công an đã làm việc với chủ tài khoản YouTube Đ.X.H (SN 1996, trú tại Hà Nội). Người này thừa nhận đăng tải nội dung liên quan việc Grab kêu gọi tài xế tắt app đồng loạt nhằm thu hút tương tác. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với H. theo quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với Công ty TNHH Grab, xác định Công ty không phát thông báo trong hai ngày 12 và 13/9, yêu cầu tài xế không được tự ý tắt ứng dụng trong cả hai ngày liên tiếp.

Đồng thời, Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường. Các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng được duy trì ổn định.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp cận những thông tin liên quan việc kêu gọi cộng đồng Grab tắt ứng dụng. Người dùng không nên chia sẻ, bình luận hoặc đăng lại các bài viết chưa xác định rõ nguồn gốc và tính chính xác.

Đối với hình ảnh, video hoặc ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội, người dân cần kiểm tra thời gian, địa điểm và nguồn đăng tải, tránh trường hợp thông tin cũ bị sử dụng lại hoặc nội dung bị cắt ghép gây hiểu nhầm.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo không chia sẻ các nội dung mang tính kích động, kêu gọi tập trung, gây mất an ninh, trật tự hoặc hoang mang trong cộng đồng khi chưa xác định tính chính xác và tính hợp pháp.

Khi phát hiện hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.