Công an Lâm Đồng phát thông báo nóng

Duy Anh |

Cơ quan công an vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh do 3 đối tượng thực hiện.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” xảy ra trong năm 2024 – 2025 tại tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh, thành trên cả nước do các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (32 tuổi), Nguyễn Văn Linh (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Quý (25 tuổi) cùng trú tại Thành phố Huế thực hiện.

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Ba đối tượng Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Quý (từ bên trái qua) (Ảnh: Bộ Công an).

Khi có khách liên hệ mua xe, các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc; để khách tin tưởng chuyển thêm tiền, các đối tượng tiếp tục gửi video quay cảnh đưa xe cho nhà xe vận chuyển, viết phiếu xuất kho xe, gọi điện đóng vai là tài xế đang vận chuyển xe Xì Po, Yaz, Satria, Nova rồi yêu cầu khách thanh toán đủ số tiền mua xe.

Sau khi nhận được tiền mua xe của khách, các đối tượng không thực hiện giao xe mà tiến hành chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook để lừa đảo (Ảnh: Bộ Công an).

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là bị hại của các đối tượng với thủ đoạn nêu trên, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết theo quy định.

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 3.

Các đối tượng làm giả phiếu xuất kho để lừa các bị hại chuyển tiền (Ảnh: Bộ Công an).

Mọi thông tin xin liên hệ: Điều tra viên Phạm Viết Trung – Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng; Số điện thoại: 0337.336.036.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân biết thông tin liên quan đến vụ việc phối hợp cung cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

