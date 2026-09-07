Công an kiểm tra nhà nghỉ Quỳnh Anh: Ra quyết định khởi tố 2 phụ nữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng trên đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau thời gian nắm địa bàn và quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn, tiến hành khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lực lượng, bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ "Quỳnh Anh" thuộc tổ 17, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại phòng của nhà nghỉ "Quỳnh Anh", lực lượng Công an phát hiện 02 người phụ nữ gồm Đ.T.L.G (sinh năm 1981, cư trú tổ 01, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) và P.T.T (sinh năm 1997, cư trú thôn Long Thành, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

2 đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 01 bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Sau quá trình xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh báo, thời gian gần đây, tội phạm ma túy thường có xu hướng lợi dụng các địa điểm kín đáo như nhà nghỉ, karaoke, khách sạn, căn hộ cho thuê để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để ngăn chặn triệt để vấn đề này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm từ phía người dân và ý thức trách nhiệm tự quản lý của các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn.