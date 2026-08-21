Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền đến tài khoản nữ sinh 2007, nội dung "Cty quang huy tthd 5962"

Nhận chuyển khoản 143 triệu đồng với nội dung lạ, nữ sinh 2007 vội đến công an trình báo.

Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vừa chia sẻ câu chuyện đẹp về lòng trung thực của em Cao Ngọc Phương Trinh (sinh năm 2007, trú tại thôn Phong Sơn, xã Triệu Phong), sau khi nữ sinh này chủ động trình báo và hoàn trả hơn 143 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản.

Sự việc xảy ra khi tài khoản ngân hàng của Phương Trinh bất ngờ nhận được 143.828.542 đồng từ một tài khoản lạ, với nội dung giao dịch "Cty quang huy tthd 5962".

Nhận thấy đây có thể là số tiền người khác chuyển nhầm, thay vì sử dụng số tiền này, Phương Trinh đã giữ nguyên số dư và nhanh chóng đến trụ sở Công an xã Triệu Phong để trình báo, nhờ cơ quan chức năng xác minh, tìm người chuyển tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Triệu Phong tiến hành kiểm tra, xác minh giao dịch và xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1987, trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình).

Sau khi xác minh, dưới sự hướng dẫn và chứng kiến của lực lượng công an, Phương Trinh đã thực hiện chuyển trả đầy đủ 143.828.542 đồng cho anh Huy.

Hành động của nữ sinh 19 tuổi nhận được sự trân trọng, cảm kích từ người chuyển nhầm và gia đình. Không chỉ thể hiện sự trung thực, việc làm của Phương Trinh còn cho thấy ý thức trách nhiệm của người trẻ khi đối diện với một khoản tiền lớn không thuộc về mình.

Từ sự việc trên, Công an xã Triệu Phong khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Đối với người chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu không may chuyển nhầm, người dân nên liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan công an để được hỗ trợ, không tự ý xử lý theo cách có thể phát sinh rủi ro.

Đối với người nhận tiền chuyển nhầm, khi phát hiện tài khoản xuất hiện một khoản tiền không rõ nguồn gốc, cần giữ nguyên số tiền và chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để xác minh. Người dân không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển tiếp khoản tiền này sang tài khoản khác.

Công an xã Triệu Phong lưu ý, hành vi cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng tài sản do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị