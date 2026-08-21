DN Việt đạt vị trí số 1 thế giới ở một giải thưởng kinh doanh vừa trúng thầu khai thác “mỏ vàng” ở Dominica

Đây sẽ là thị trường ở nước ngoài thứ 11 của doanh nghiệp này.

Tập đoàn Viettel vừa trúng thầu ở Dominica.

Chiều nay (21/8), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thông báo đấu thầu thành công quyền sử dụng ba băng tần vô tuyến điện tại Cộng hòa Dominica. Theo đó, Viettel dự kiến xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thông tại đây. Tuy nhiên, tên gọi của nhà mạng mới chưa được công bố.

Trước đó, theo Nghị quyết số 073-2026 ngày 19/8/2026 của Viện Viễn thông Cộng hoà Dominica (INDOTEL), Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán: VGI), công ty thành viên của Tập đoàn Viettel đã giành quyền sử dụng 240 MHz phổ tần số gồm các băng tần 700 MHz, 2300 MHz và C-Band cho mạng di động 4G/5G trong thời hạn 20 năm.

Chính phủ Dominica kỳ vọng rằng sự xuất hiện của Viettel sẽ tạo sự chuyển biến mang tính đột phá cho ngành viễn thông của quốc gia này. Theo ông Guido Gómez Mazara, Chủ tịch Hội đồng Quản trị INDOTEL: "Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người dân Cộng hòa Dominica các dịch vụ viễn thông chất lượng vượt trội, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường và quan trọng nhất là tối ưu hóa chi phí cho người dân".

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Indotel Guido Gómez Mazara (thứ hai từ bên phải) kỳ vọng vào sự xuất hiện của Tập đoàn Viettel tại Cộng hòa Dominica. Ảnh: Viettel

Theo lộ trình đề ra, trong thời hạn 90 ngày tới, Viettel Global sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân tại Cộng hòa Dominica và ký kết hợp đồng nhượng quyền chính thức với INDOTEL. Khi đi vào vận hành, Dominica sẽ chính thức trở thành thị trường quốc tế thứ 11 trong hành trình đầu tư và kinh doanh dịch vụ viễn thông nước ngoài của Tập đoàn Viettel.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: "Việc trúng thầu tại Cộng hòa Dominica đánh dấu bước tiến mới của Viettel trong việc tiếp tục mở rộng ra các thị trường nước ngoài”.

Theo lãnh đạo Viettel, Cộng hòa Dominica đồng thời là thị trường quan trọng trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo và sẽ giúp cho hoạt động đầu tư nước ngoài đóng góp ngày càng lớn vào sự tăng trưởng chung của toàn tập đoàn.

Với Cộng hòa Dominica, Tập đoàn Viettel dự kiến sẽ xây dựng hạ tầng công nghệ tiên tiến nhất, với quy mô rộng lớn, phủ sóng đến vùng sâu vùng xa, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ kết nối, đồng thời từng bước xây dựng một hệ sinh thái các dịch vụ số phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Cộng hòa Dominica có thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD.

Trên thực tế, Cộng hòa Dominica hiện là nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực Caribe, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD. Đây là quốc gia có nền kinh tế năng động, môi trường đầu tư mở cùng với nhu cầu tiêu dùng dịch vụ số và dữ liệu di động tốc độ cao đang bùng nổ mạnh mẽ, tạo dư địa phát triển cho các công nghệ viễn thông tiên tiến.

Viettel được ghi nhận là doanh nghiệp số 1 thế giới

Tuần trước, Viettel cho biết tập đoàn đã đạt vị trí Top 1 thế giới tại giải International Business Awards 2026. Cụ thể, với tổng cộng 30 giải thưởng, trong đó có 19 cúp Vàng, Viettel là doanh nghiệp giành nhiều giải nhất tại mùa giải năm nay, khi vượt qua hàng nghìn tổ chức đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, trong đó có 21/30 giải thưởng ghi nhận những thành công đến từ các hoạt động tại thị trường nước ngoài.

Trên thực tế, International Business Awards (IBA) là một giải thưởng kinh doanh quốc tế, nhằm tôn vinh các tổ chức có hoạt động sáng tạo trên toàn cầu. Năm 2026 cũng là năm đánh dấu lần thứ 23 giải thưởng được tổ chức. Mùa giải IBA năm nay có hơn 210 chuyên gia quốc tế tham gia đánh giá hơn 3.800 hồ sơ doanh nghiệp.

Lễ trao giải IBA 2026 dự kiến diễn ra ngày 28/10/2026 tại Paris (Pháp).

Hiện nay, Tập đoàn Viettel kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường quốc tế. Năm 2025, doanh thu từ khối thị trường nước ngoài của Viettel đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp tăng trưởng hai con số.