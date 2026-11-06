Công an kiểm tra đột xuất 2 nhà thuốc và 3 phòng khám

Ngày 5/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Cổ Đô đã phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm tại một số cơ sở y tế tư nhân.

Trước đó, Công an xã Cổ Đô đã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định về kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế và Công an xã.

Từ ngày 20/10 đến nay, đoàn đã kiểm tra đột xuất 5 cơ sở, gồm 2 nhà thuốc và 3 phòng khám chuyên khoa. Qua kiểm tra, đoàn lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật và yêu cầu khắc phục các tồn tại.

Đoàn kiểm tra kiểm tra các sản phẩm đang được bày bán (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Cổ Đô kiểm tra hoạt động tại một cơ sở y tế tư nhân (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến ngày 3/11, đoàn đã xác minh, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND xã xử phạt một nhà thuốc 16 triệu đồng với 2 lỗi:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở, quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật, quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý đối với 03 cơ sở có vi phạm theo quy định.