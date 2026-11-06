HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an kiểm tra đột xuất 2 nhà thuốc và 3 phòng khám

Duy Anh
|

Ngày 5/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Cổ Đô đã phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm tại một số cơ sở y tế tư nhân.

Trước đó, Công an xã Cổ Đô đã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định về kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế và Công an xã.

Từ ngày 20/10 đến nay, đoàn đã kiểm tra đột xuất 5 cơ sở, gồm 2 nhà thuốc và 3 phòng khám chuyên khoa. Qua kiểm tra, đoàn lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật và yêu cầu khắc phục các tồn tại.

Đoàn kiểm tra kiểm tra các sản phẩm đang được bày bán (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Cổ Đô kiểm tra hoạt động tại một cơ sở y tế tư nhân (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến ngày 3/11, đoàn đã xác minh, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND xã xử phạt một nhà thuốc 16 triệu đồng với 2 lỗi:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở, quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật, quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý đối với 03 cơ sở có vi phạm theo quy định.

Thi hành lệnh bắt tạm giam quản lý cửa hàng Trần Thanh Nhàn SN 2004
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin nóng trong ngày

Hay độc lạ

kiểm tra

công an

công an kiểm ra

kiểm tra nhà thuốc

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại