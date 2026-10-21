Công an kiểm tra 252 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ,...

Quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/ĐU của Đảng ủy xã, Công an xã Bum Nưa (Tỉnh Lai Châu) đã phối hợp tổ chức kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc chất ma túy đột xuất đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và lực lượng ANTT cơ sở trên địa bàn. Tính đến nay, Công an xã Bum Nưa đã hoàn thành xét nghiệm cho 252 người, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trong sạch.

Cán bộ Công an xã hoàn tất thủ tục quy trình xét nghiệm cho giáo viên. Ảnh: CA Lai Châu

Đợt kiểm tra này căn cứ theo Kế hoạch số 209-KH/ĐU ngày 25/09/2026 của Đảng ủy xã Bum Nưa về việc tổ chức kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc chất ma túy đột xuất đối với đảng viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ; người hoạt động không chuyên trách ở các bản và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điểm danh và thực hiện xét nghiệm các cán bộ giáo viên. Ảnh: CA Lai Châu

Tham gia và phối hợp thực hiện đợt kiểm tra có sự góp mặt của Đảng ủy xã, UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể, trạm y tế, các trường học trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng, cùng Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Bên cạnh đó, Bí thư chi bộ, Trưởng các bản và các đồng chí trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các bản cũng trực tiếp tham gia giám sát và thực hiện quy trình kiểm tra.

Thời gian triển khai được bắt đầu từ ngày 25/09/2026 và kéo dài cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra, xét nghiệm toàn bộ đối tượng theo kế hoạch tại Trạm Y tế xã Bum Nưa và các điểm trường học.

Đợi kết quả xét nghiệm. Ảnh: CA Lai Châu

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và đúng quy trình chuyên môn y tế, tính đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc cho tổng số 252 người, chưa phát hiện trường hợp dương tính với chất ma túy. Quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, đảm bảo tính công khai, minh bạch, thể hiện quyết tâm cao của hệ thống chính trị xã Bum Nưa trong việc làm sạch địa bàn, giữ vững kỷ luật hành chính và phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Tổ chức xét nghiệm đối với các đồng chí lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở. Ảnh: CA Lai Châu

Đợt kiểm tra đột xuất này không chỉ là biện pháp nghiệp vụ thiết thực nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà còn khẳng định sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an xã nhà trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.