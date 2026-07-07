Kiểm tra chợ phiên Phai Khắt, Công an xã Tam Kim phát hiện 2 tiểu thương bày bán nhiều sản phẩm, thuốc in chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và đã tạm giữ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, Công an xã Tam Kim đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ phiên Phai Khắt.

Vào khoảng 8 giờ ngày 6/7, Tổ công tác Công an xã Tam Kim tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ phiên xóm Phai Khắt, xã Tam Kim. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 trường hợp bày bán nhiều loại thuốc và hàng hóa có bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan Công an

Cụ thể, tại quầy hàng của ông T.N.P. (sinh năm 1993, trú xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), Tổ công tác tạm giữ 6 sản phẩm các loại. Tại quầy hàng của bà T.S.M. (sinh năm 1997, trú xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), lực lượng Công an tạm giữ 5 sản phẩm các loại. Toàn bộ số hàng hóa đều có bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với lực lượng Công an, hai cá nhân trên thừa nhận đã mua số hàng hóa từ các chợ phiên khác để mang về bán kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Tam Kim làm việc với hai trường hợp vi phạm

Việc phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự trong hoạt động thương mại trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an xã Tam Kim sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời khuyến cáo các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ và người dân không mua, sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.