Công an kiểm tra 1 phòng karaoke, bắt Lò Thị Vi và Lò Thị Dương

Lò Thị Vi (SN 2001) và Lò Thị Dương (SN 2005) bị bắt giữ cùng 2 người đàn ông.

Ngày 14/8, Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin về việc kiểm tra, xử lý vụ việc liên quan đến ma túy tại quán Karaoke.

Cụ thể, chiều ngày 29/7/2026, qua kiểm tra hành chính 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke tại thôn Thanh Cao, xã Bình Minh, Công an xã Bình Minh phát hiện tại một phòng hát có 04 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Giáp (SN 1984), Phạm Đình Hoài (SN 1985), cùng trú tại thôn Bình Đà 2, xã Bình Minh, Lò Thị Vi (SN 2001, trú tại xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La) và Lò Thị Dương (SN 2005, trú tại xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: CA Hà Nội

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ các tang vật liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là T.N.V (SN 1986, trú tại thôn Thanh Cao, xã Bình Minh) không có mặt tại hiện trường.

Hiện, Công an xã Bình Minh đang khẩn trương thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở T.N.V sớm trình diện để phục vụ công tác điều tra.

