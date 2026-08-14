Lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu SN 1994

Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, cư trú xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) bị bắt để điều tra về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, cư trú xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Yến Thu. Ảnh: CA Vĩnh Long

Theo nội dung tố giác và kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Nguyễn Thị Yến Thu cùng chồng là Võ Tấn Pháp (sinh năm 1995), cùng cư trú tại số 58/3, ấp Thạnh Hòa B, xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long, nhiều lần mượn tiền của bà L.T.H.C và bà N.T.T với mục đích “đáo hạn ngân hàng”.

Vợ chồng Thu, Pháp đưa ra lý do cần tiền để thanh toán các khoản vay ngân hàng đến hạn, sau khi tất toán sẽ vay lại và hoàn trả. Tin tưởng, bà C và bà T nhiều lần cho vợ chồng Thu, Pháp mượn tiền. Mỗi lần mượn đều có lập giấy mượn tiền, thể hiện mục đích sử dụng tiền để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, đến thời hạn trả tiền, Pháp và Thu không thực hiện như cam kết mà tìm cách tránh né. Khi được tìm gặp, cả hai thừa nhận đã sử dụng tiền mượn vào mục đích khác, không dùng để đáo hạn ngân hàng như đã nói.

Đến nay, vợ chồng Pháp, Thu còn nợ bà C 8,15 tỷ đồng và bà T 6,6 tỷ đồng, tổng cộng là 14,75 tỷ đồng. Cho rằng vợ chồng Pháp, Thu đã cố tình đưa ra thông tin không đúng sự thật về mục đích vay tiền để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt tài sản, bà C và bà T đã làm đơn tố giác đến Cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can. Ảnh: CA Vĩnh Long

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Yến Thu và tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ.