Công an khuyến nghị người dân làm ngay điều này, tránh bị gián đoạn các giao dịch ngân hàng trong năm 2026

Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thông báo, khuyến cáo công dân chủ động kiểm tra, cập nhật giấy tờ tùy thân, thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tránh gián đoạn khi thực hiện các giao dịch ngân hàng từ năm 2026.

Theo đó, thực hiện chủ trương tăng cường quản lý nhà nước về nhận biết, xác thực danh tính công dân, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các quy định mới về giấy tờ tùy thân sử dụng trong giao dịch ngân hàng.

Theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN và Thông tư số 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, từ ngày 01/01/2026, ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch ngân hàng.

Cụ thể, kể từ thời điểm nêu trên:

- Hộ chiếu không còn được sử dụng để xác thực danh tính của công dân Việt Nam trong các giao dịch như: mở tài khoản, rút tiền, chuyển tiền, thanh toán, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng;

- Công dân Việt Nam khi giao dịch tại ngân hàng phải sử dụng Căn cước công dân gắn chip, thẻ căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) theo quy định của pháp luật;

Quy định này không áp dụng đối với người nước ngoài, do đó người nước ngoài vẫn sử dụng hộ chiếu hợp lệ để giao dịch ngân hàng theo quy định riêng.

Cơ quan Công an cho biết, việc ngừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu đối với công dân Việt Nam nhằm: Đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia, bảo đảm thống nhất thông tin định danh; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa các hành vi gian lận, giả mạo giấy tờ; Góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Người dân cần chủ động cập nhật các giấy tờ hợp lệ với ngân hàng, tránh bị gián đoạn giao dịch.

Theo Cổng TĐTT Công an tỉnh Khánh Hòa



