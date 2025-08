Công an Khánh Hoà bắt giữ tội phạm Trung Quốc bị Interpol truy nã đỏ

Chiều 2-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã bắt giữ và chuyển giao Huang Yue - đối tượng đang bị Interpol truy nã về hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia - cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Theo cơ quan công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phát hiện đối tượng này ẩn mình dưới vỏ bọc du khách, lưu trú dài hạn tại một căn hộ đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Theo đó, đêm 31-7, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, bắt giữ Huang Yue (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc).

Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Huang Yue - đối tượng đang bị Interpol truy nã về hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Khánh Hoà

Chiều 2-8, Công an tỉnh Khánh Hòa dẫn giải Huang Yue đến Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) để chuyển giao cho Cảnh sát Trung Quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương giữa hai nước.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao Huang Yue cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Ảnh: Công an Khánh Hoà

Huang Yue là thành viên một tổ chức lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia. Năm 2021, Trung Quốc ra quyết định bắt giữ đối tượng này với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng phát hiện Huang Yue trốn ra khỏi lãnh thổ quốc gia này.