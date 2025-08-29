Theo Công an Thành phố Hải Phòng, Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ngay lập tức, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Các thủ đoạn lừa đảo thường gặp:

- Gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”,… Khi người dân bấm vào, kẻ gian sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

- Giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ”, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”.

- Lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lưu ý, cảnh giác:

1. Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Nhà nước không bao giờ phát quà qua đường link lạ, ứng dụng không chính thống.

2. Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

4. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ.

5. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng, số điện thoại 069.2785874 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Theo Công an Thành phố Hải Phòng



