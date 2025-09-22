Công an TP Hải Phòng ngày 22/9 cho biết, Công an phường Hải An vừa bắt giữ Hoàng Quỳnh Mai (SN 1977, quê Đồng Thịnh, Ninh Bình; tạm trú tại Đông Hưng, Đông Hải, Hải Phòng), đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/9/2025, Công an phường Hải An (TP Hải Phòng) tiếp nhận tin báo của bà B.T.T., trú tại địa phương, về việc bị kẻ gian lấy trộm 3 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại OPPO A38 tại khu vực chợ Lũng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 20h cùng ngày, Công an phường Hải An đã xác định và bắt giữ Hoàng Quỳnh Mai là thủ phạm gây ra vụ trộm. Tang vật gồm số tiền 3 triệu đồng và chiếc điện thoại đã được thu giữ.

Đối tượng Mai tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hải Phòng

Quá trình đấu tranh, Mai khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại các địa bàn quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Hiện 2 vụ án này được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.