Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Văn Trường

Ngày 28/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Văn Trường (44 tuổi, trú tại Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, ông L.V.H. (55 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) tố cáo Nguyễn Văn Trường đã giả danh là cán bộ công an để lừa chiếm đoạt số tiền 360 triệu đồng.

Công an phát thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua xác minh, hiện không rõ đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Long Biên quyết định truy tìm đối tượng.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Đồng chí Vũ Đình Hưng, SĐT: 0906.050.266), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Thời gian qua, cơ quan công an liên tục đưa ra cảnh báo về hình thức giả danh cán bộ công an để lừa đảo người dân. Theo đó, nhiều người dân nhận được các cuộc gọi điện thoại giả danh cán bộ công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID. Sau khi người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo, đối tượng sẽ lừa cấp quyền truy cập điện thoại, thực hiện lệnh chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của tội phạm là giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID (ứng dụng giả mạo), kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân, nhất là người dân ở độ tuổi trung niên, các đối tượng gọi điện thoại sau đó gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như Zalo, Facebook...), hướng dẫn truy cập vào liên kết để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật. Sau khi người dân cài đặt theo hướng dẫn, ứng dụng giả được cấp quyền truy cập thiết bị ở mức cao (bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP...), đối tượng kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân rồi thực hiện lệnh chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản. Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, không đăng, đưa lên mạng xã hội hình ảnh thẻ Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, số điện thoại cá nhân... để không bị kẻ lừa đảo lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Khi có những số điện thoại lạ gọi điện tự xưng là lực lượng công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID trực tuyến, online hoặc yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, truy cập vào các đường link, trang web… để kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 thì người dân chủ động tắt máy không nhận cuộc gọi và không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân có liên quan. Đồng thời, người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành IOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Ngoài ra, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài trên các trang web, kho ứng dụng không chính thống, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại. Trường hợp nghi vấn phải hỏi ngay người thân trong gia đình hoặc liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.