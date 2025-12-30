Công an Hà Nội ra cảnh báo nóng sau khi bắt Nguyễn Hà Giang và anh trai

Ngày 29/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Hà Giang (SN 1993; trú tại phường Định Công, Hà Nội) đăng tải nội dung rao bán súng tự chế PCP trên mạng xã hội.

Ngày 15/12/2025, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Định Công kiểm tra hành chính Nguyễn Hà Giang, phát hiện, thu giữ 1 hộp carton chứa súng hơi.

Quá trình làm việc, Giang khai nhận khoảng tháng 10/2025, mua súng với giá là 8,5 triệu đồng trên mạng.

Đến đầu tháng 12/2025 do không có nhu cầu sử dụng, Giang đã đăng bài bán thanh lý và gửi khẩu súng về cho anh trai là Nguyễn Hà Nam (SN 1988, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) cất giữ. Sau đó, Giang tiếp tục mua 1 khẩu súng PCP nữa với giá 9 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ người bán súng cho Giang là Đỗ Ngọc Anh (SN 1992, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh). Kết quả giám định đối với 2 khẩu súng thu giữ được là vũ khí quân dụng.

Đối tượng Đỗ Ngọc Anh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Hà Giang về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Để tăng cường công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân như sau: