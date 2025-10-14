Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc Shark Bình và vợ đã ly dị để 'bảo toàn' một phần tài sản khi ông Bình bị điều tra. Liên quan đến việc này, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết mối liên hệ giữa bị can Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và vợ (Phương Oanh - PV) là mối quan hệ dân sự.

"Hiện cơ quan điều tra chưa nhận được các thông tin về việc ly hôn của ông Bình và vợ. Do đó, đây vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức" - Đại tá Thành Kiên Trung cho biết.

Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hoà Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số đã thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số AntEx với mục đích bán ra kêu gọi nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn để xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.

Sau đó, các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng).

Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 số đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.