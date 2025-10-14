HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự nam thanh niên sinh năm 2001

Chi Chi |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra, xác minh, khám xét khẩn cấp chỗ ở và tạm giữ hình sự đối với Nông Quốc Tuấn (SN 2001).

Mới đây, Công an xã Ia Lâu đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xác minh, khám xét khẩn cấp chỗ ở và tạm giữ hình sự đối với Nông Quốc Tuấn (SN 2001) trú thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự nam thanh niên sinh năm 2001- Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn khi bị bắt. Ảnh: CA Gia Lai

Trước đó, lúc 12h00’ ngày 09/10/2025, tại phòng ngủ nhà Nông Quốc Tuấn ở thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu, Công an xã Ia Lâu phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nông Quốc Tuấn đang tàng trữ 04 gói nilon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Nông Quốc Tuấn khai nhận đây là ma túy đá do Tuấn mua về cất giấu để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý.

