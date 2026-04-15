Công an Hà Nội mới gửi tin nhắn thông báo đến từng SĐT: Người dân cần chú ý

ĐINH ANH |

Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo quan trọng trước những diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết nắng nóng.

Công an Hà Nội khuyến cáo an toàn PCCC trước tình hình thời tiết nắng nóng 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã gửi tin nhắn thông báo đến từng thuê bao với nội dung sau:

Trước những diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, cùng với nhu cầu sử dụng điện gia tăng dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Để đảm bảo an toàn PCCC, CATP Hà Nội khuyến cáo cá nhân, hộ gia đình không sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, cản trở lối thoát nạn; cẩn trọng trong đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị điện, điện tử; không tàng trữ chất cháy, nổ; bố trí lối thoát nạn dự phòng; cập nhật dữ liệu và trang bị, kết nối thiết bị truyền tin; trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc…

Khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, gọi số điện thoại 114.

Công an Hà Nội khuyến cáo an toàn PCCC trước tình hình thời tiết nắng nóng 2026 - Ảnh 2.

Hôm nay, nhiều thuê bao đã nhận được thông báo từ CA TP Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ với các hộ gia đình, các doanh nghiệp cũng cần đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, Công an TP Hà Nội đã đưa ra một số khuyến cáo như sau:

  • - Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt
  • - Sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn
  • - Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất
  • - Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, duy trì lực lượng đội PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ khi xảy ra
  • - Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ
  • - Thực hiện khai báo, cập nhật, lắp đặt, duy trì hoạt động hiệu quả các thiết bị truyền tin báo cháy
  • - Khi xảy ra cháy nhanh chóng báo tin cho lực lượng PCCC

Không chỉ Công an TP Hà Nội, mới đây, EVNHANOI cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức an toàn, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một đường dây, không để thiết bị điện hoạt động quá tải trong thời gian dài. Đặc biệt, người dân cần chú ý với các thiết bị tiêu thụ điện lớn, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy nếu không được kiểm soát tốt như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện.

Phát hiện "tỷ phú Elon Musk" nhắn tin, ngỏ ý hỗ trợ tiền đến rất nhiều người: Ai nhận được hãy chú ý
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
