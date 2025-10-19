Công an Hà Nội cảnh báo nóng

Công an Hà Nội ngày 19/10 vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó kẻ xấu dùng mạng xã hội dụ dỗ nạn nhân "chat sex", sau đó dùng video nhạy cảm ghi lại để đe dọa, tống tiền.

Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu bằng việc đối tượng lập tài khoản ảo với hình ảnh hấp dẫn để chủ động làm quen, gạ gẫm "chat sex" qua video call. Trong quá trình này, chúng sẽ bí mật ghi hình lại toàn bộ nội dung nhạy cảm của nạn nhân.

Tiếp theo, nhóm đối tượng này dùng các video/hình ảnh đã ghi được để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Chúng đe dọa sẽ phát tán nội dung nhạy cảm này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp nếu nạn nhân không làm theo.

Tin nhắn đe doạ của các đối tượng - Ảnh: CA Hà Nội

Hậu quả là nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đã chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo Công an.

Từ đó, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác. Không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu mời gọi, gạ gẫm các hoạt động nhạy cảm trên mạng xã hội.

Tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy hoặc trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex".

Trường hợp bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền dưới hình thức này, tuyệt đối không chuyển tiền. Hãy đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.