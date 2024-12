Công an TP Hà Nội ngày 18/12 cho biết, Công an phường Hàng Bột vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn truy nã suốt 16 năm.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hàng Bột đã phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lân (tức Nguyễn Thị Lân Ngọc, SN 1960, HKTT: phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ những thông tin thu thập được, Công an phường Hàng Bột đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa lập kế hoạch bắt giữ đối tượng. Ngay sau đó, Tổ công tác của Công an phường đã khẩn trương di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/12/2024, tại phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường Hàng Bột đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Lân.

Quyết định truy nã Nguyễn Thị Lân (trái) và đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: CA TP Hà Nội

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Lân là đối tượng bị truy nã theo quyết định số 09 ngày 02/04/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền Lân lừa đảo là gần 02 tỷ đồng và 84.000 USD với thủ đoạn huy động vốn kinh doanh, thu tiền phí dịch vụ, phí bảo hiểm để giải ngân cho các Công ty có nhu cầu vay vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh của các quỹ nước ngoài.

Trong suốt quá trình lẩn trốn đối tượng luôn có các thủ đoạn tinh vi như sử dụng tên khác, tránh tiếp xúc liên hệ với người lạ, ra ngoài luôn bịt kín mặt để không bị nhận diện, phát hiện.

Hiện Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình để điều tra, xử lý theo quy định.