Công an đột xuất kiểm tra phòng trọ, phát hiện nhiều công nhân biểu hiện lạ

Công an phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng tăng cường rà soát, test nhanh, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy tại nhà trọ.

Ngày 20/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Cẩm Lệ mới đây đã phát hiện nhóm công nhân tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 442 ngày 31/7/2026 của Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 16/8, Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại tổ 31, phường Cẩm Lệ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng gồm Nguyễn Công B (1993, HKTT: xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng), Đỗ Hoài N (1990, HKTT: phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Lê Quốc C (1996, HKTT xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng). Tiến hành test nhanh chất ma túy trong cơ thể, cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Ba đối tượng dương tính với ma túy - Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chính phòng trọ này. Hiện Công an phường Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tội phạm và tệ nạn ma túy có thể len lỏi vào các khu nhà trọ, khu dân cư, nơi tập trung đông công nhân, người lao động. Phòng trọ không chỉ là nơi ở mà nếu bị lợi dụng để tổ chức sử dụng ma túy sẽ trở thành địa điểm phát sinh nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Công an phường Cẩm Lệ đề nghị chủ nhà trọ, người quản lý cơ sở lưu trú và Nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, kịp thời cung cấp thông tin về các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy; tuyệt đối không bao che, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường An Hải rà soát, kiểm tra các đối tượng trên địa bàn - Ảnh: CACC

Công an phường Cẩm Lệ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các địa bàn, cơ sở lưu trú, nhà trọ; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng địa bàn Cẩm Lệ an toàn, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cũng liên quan đến Kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chỉ tính đến ngày 17/8/2026, Công an phường An Hải đã phát hiện 27 trường hợp dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, từ hoạt động thử test, lực lượng Công an không dừng lại ở việc phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy mà tiếp tục đấu tranh, xác minh, mở rộng vụ việc, qua đó khởi tố 4 vụ án.

Cùng với đấu tranh, xử lý, Công an phường An Hải đã lập hồ sơ, đưa 8 trường hợp đi cai nghiện, góp phần quản lý, phòng ngừa nguy cơ tái sử dụng và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

27 trường hợp được phát hiện, 4 vụ án được khởi tố, 8 trường hợp được đưa đi cai nghiện. Những con số này không chỉ phản ánh kết quả bước đầu của đợt cao điểm, mà còn cho thấy quyết tâm đánh từ gốc, truy đến cùng, chủ động phát hiện từ người sử dụng để đấu tranh mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội về ma túy. Đợt cao điểm 45 ngày đêm vẫn đang tiếp tục.

Với tinh thần “rà soát kỹ, phát hiện nhanh, xử lý nghiêm, làm sạch địa bàn”, Công an phường An Hải quyết tâm góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không để ma túy trở thành mối đe dọa đối với cuộc sống bình yên của Nhân dân.