Công an đột kích 4 phòng livestream chứa hơn 20 chiếc điện thoại sáng suốt ngày đêm: phanh phui đường dây bán hàng giả trị giá 11 tỷ đồng, tịch thu 10.000 món đồ nhái

Ngày 25/7, Cục Công an thành phố Ưng Đàm (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết lực lượng thuộc Đội điều tra tội phạm về môi trường, thực phẩm và ma túy vừa triệt phá thành công một đường dây bán bộ sạc điện thoại di động giả của thương hiệu nổi tiếng qua hình thức phát trực tiếp trên mạng xã hội. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 11 tỷ đồng.

Vụ việc bắt đầu khi anh Lý, một khách hàng, phản ánh rằng bộ sạc mua từ buổi livestream trên Douyin nhanh chóng bị nóng khi sử dụng, gây nguy hiểm. Nghi ngờ đây là hàng giả, anh đã báo cho cơ quan chức năng.

Dưới sự chỉ đạo của mô hình điều tra “chuyên nghiệp + cơ chế + dữ liệu lớn”, lực lượng cảnh sát nhanh chóng thành lập chuyên án. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng chiêu quảng cáo “hàng chính hãng đã qua sử dụng”, “mới 99%” hoặc “mới 95%” để bán với giá rẻ hơn so với hàng thật, nhằm thu hút người tiêu dùng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy bốn tài khoản livestream tưởng chừng độc lập thực chất do cùng một băng nhóm điều hành, có liên hệ với các nhóm tại Phúc Châu (Giang Tây) và Côn Sơn (Giang Tô). Chúng thiết lập kho hàng tại địa phương để vận chuyển và hoàn thiện một chuỗi tội phạm khép kín từ bán hàng – giao nhận – lưu kho.

Chỉ sau 4 ngày điều tra, cảnh sát đã xác định được toàn bộ chuỗi chứng cứ và ngày 21/7 đồng loạt triển khai hơn 30 cán bộ tại nhiều điểm, triệt phá 4 phòng livestream, thu giữ hơn 20 điện thoại, máy tính và hơn 10.000 bộ sạc giả.

Từ tháng 1/2024 đến nay, băng nhóm này đã tiêu thụ gần 20.000 bộ sạc điện thoại giả, mỗi chiếc mua vào khoảng 50 nhân dân tệ (180 nghìn đồng) và bán lại gần gấp đôi. Ngoài việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các sản phẩm này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.

Hiện các tài khoản mạng xã hội liên quan đã bị khóa vĩnh viễn, các đường link bán hàng bị gỡ bỏ. Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.