Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày

Qua đó, công an phát hiện 248 người dương tính với chất ma túy.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy (từ ngày 5-8 đến 20-9), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường cùng các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác trên toàn địa bàn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ngay trong hai ngày đầu ra quân, lực lượng Công an các địa phương đã tập trung rà soát, kiểm tra các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, doanh. nghiệp, công trình xây dựng và các đối tượng thuộc diện quản lý.

Theo thống kê, trong 2 ngày đầu, lực lượng Công an toàn thành phố đã tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với 4.117 trường hợp. Qua đó, phát hiện 248 người dương tính với chất ma túy. Trong số này có 202 trường hợp là người sử dụng trái phép chất ma túy mới được phát hiện, chưa nằm trong danh sách quản lý; 29 trường hợp đang thuộc diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; 2 trường hợp đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và 15 trường hợp thuộc diện quản lý người sau cai nghiện ma túy.

Những kết quả đạt được trong hai ngày đầu ra quân cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an các cấp trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn về ma túy. Qua công tác rà soát, nhiều đối tượng vi phạm đã được phát hiện, xử lý; các nguy cơ tiềm ẩn về ma túy tại cơ sở được nhận diện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Hình ảnh ra quân kiểm tra do Công an TP Đà Nẵng cung cấp: