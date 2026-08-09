HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày

Chi Chi
|

Qua đó, công an phát hiện 248 người dương tính với chất ma túy.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy (từ ngày 5-8 đến 20-9), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường cùng các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác trên toàn địa bàn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ngay trong hai ngày đầu ra quân, lực lượng Công an các địa phương đã tập trung rà soát, kiểm tra các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, doanh. nghiệp, công trình xây dựng và các đối tượng thuộc diện quản lý.

Theo thống kê, trong 2 ngày đầu, lực lượng Công an toàn thành phố đã tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với 4.117 trường hợp. Qua đó, phát hiện 248 người dương tính với chất ma túy. Trong số này có 202 trường hợp là người sử dụng trái phép chất ma túy mới được phát hiện, chưa nằm trong danh sách quản lý; 29 trường hợp đang thuộc diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; 2 trường hợp đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và 15 trường hợp thuộc diện quản lý người sau cai nghiện ma túy.

Những kết quả đạt được trong hai ngày đầu ra quân cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an các cấp trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn về ma túy. Qua công tác rà soát, nhiều đối tượng vi phạm đã được phát hiện, xử lý; các nguy cơ tiềm ẩn về ma túy tại cơ sở được nhận diện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Hình ảnh ra quân kiểm tra do Công an TP Đà Nẵng cung cấp:

Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 6.
Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 1.
Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 2.
Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 3.
Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 4.
Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 5.
Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 7.
Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra 4.117 người ở các khu dân cư, nhà trọ trong 2 ngày - Ảnh 8.
Ra lệnh bắt tạm giam nguyên Trưởng Ban quản lý chung cư Ngô Anh Tuấn SN 1977
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

công an

kiểm tra cư trú

kiẻm tra nhà trọ

điều tra

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại