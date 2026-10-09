Công an điều tra nhiều tài khoản ngân hàng cho vay và thu lãi: Khởi tố Lê Văn Thái SN 1999

Công an xác định Lê Văn Thái sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hoạt động cho vay và thu lãi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái, sinh năm 1999, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng còn tiềm ẩn phức tạp, Công an xã Thạch Hà đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình địa bàn. Qua điều tra cơ bản, lực lượng Công an phát hiện Lê Văn Thái có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Đối tượng không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hoạt động cho vay và thu lãi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Đối tượng Lê Văn Thái. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 02/10/2026, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập, làm việc với những người có liên quan trên nhiều địa bàn để xác minh, củng cố chứng cứ. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Lê Văn Thái đã đến cơ quan Công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 140 triệu đồng.

Ngày 06/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Tĩnh