Công an điều tra loạt giao dịch chuyển khoản tổng 400 triệu đồng: Khởi tố Phạm Trang Nhung và 7 người khác

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 8 đối tượng trong đường dây giả danh shipper lừa đảo qua đơn hàng trực tuyến.

Mở rộng điều tra, khởi tố 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh về việc mở rộng điều tra vụ án giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo qua đơn hàng trực tuyến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ phương thức tổ chức, phân công nhiệm vụ của các đối tượng trong đường dây.

Đáng chú ý, các đối tượng được chia thành nhiều nhóm, lần lượt giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho và nhân viên tổng công ty để tạo lòng tin, dẫn dụ bị hại chuyển tiền.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 7 bị can trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã khởi tố bị can, tạm giam gồm: Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001), Cao Văn Đương (sinh năm 2005), Trần Tiến Hoành (sinh năm 2006), Cao Văn Dương (sinh năm 2006) và Trần Gia Thế (sinh năm 2001), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Trang Nhung (sinh năm 2002), trú tại tỉnh Hưng Yên; Trần Kim Hoàng (sinh năm 2006), trú tại tỉnh Lào Cai về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 10/9, cơ quan Công an đã vận động Trần Tuấn Vũ, sinh năm 2006, trú tại thành phố Hà Nội, đến đầu thú.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 8 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Mỗi đối tượng đảm nhiệm một vai trong cùng kịch bản

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà tổ chức thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn trong cùng một kịch bản lừa đảo. Cách thức phân chia này nhằm tạo cho bị hại cảm giác đang lần lượt làm việc với các bộ phận khác nhau của một doanh nghiệp giao hàng có tổ chức, từ đó giảm sự nghi ngờ và làm theo hướng dẫn.

Nhóm đầu tiên được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên giao hàng, liên hệ với những người từng đặt mua hàng trực tuyến. Các đối tượng sử dụng thông tin về đơn hàng để tạo sự tin tưởng, sau đó đưa ra thông tin không có thật về việc khách hàng đã đăng ký một dịch vụ có thu phí. Khi bị hại lo lắng và đề nghị hủy dịch vụ, thông tin lập tức được chuyển cho nhóm tiếp theo.

Ở công đoạn thứ hai, các đối tượng giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục duy trì câu chuyện do nhóm trước tạo ra. Nhóm này có nhiệm vụ trấn an, củng cố niềm tin và hướng dẫn bị hại kết nối với tài khoản mạng xã hội được chỉ định để được “hỗ trợ xử lý”.

Sau đó, bị hại được chuyển đến nhóm cuối cùng. Các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên của tổng công ty giao hàng, hướng dẫn bị hại thực hiện một số thao tác và chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển, phân chia số tiền nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.

Điểm đáng chú ý là những người trực tiếp gọi điện không tự nghĩ ra nội dung tiếp cận bị hại. Mỗi người được giao một vai, được cung cấp nội dung chuẩn bị sẵn và phải thực hiện thống nhất với các nhóm còn lại. Việc liên tục chuyển tiếp giữa các cuộc gọi khiến bị hại lầm tưởng đang làm việc với nhiều nhân viên thuộc cùng một đơn vị giao hàng.

Địa điểm các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Người tổ chức chuẩn bị kịch bản và điều hành hoạt động

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội, giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm. Hậu chuẩn bị địa điểm, điện thoại, SIM, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng; đồng thời xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ và thỏa thuận việc phân chia số tiền chiếm đoạt.

Những người tham gia được bố trí vào từng nhóm phù hợp với nhiệm vụ. Người ở công đoạn đầu có trách nhiệm tạo ra tình huống khiến bị hại lo lắng; nhóm tiếp theo tiếp nhận thông tin, duy trì câu chuyện; nhóm cuối cùng trực tiếp dẫn dụ bị hại thực hiện các yêu cầu liên quan đến tài khoản và chuyển tiền.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình mở rộng điều tra xác định Trần Tuấn Vũ tham gia cùng Hậu trong việc tổ chức, điều phối hoạt động; cung cấp dữ liệu khách hàng và tham gia quản lý, phân chia số tiền thu được. Sau khi biết các đối tượng trong nhóm bị phát hiện, Vũ đã xóa dữ liệu và tiêu hủy điện thoại nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh, vận động của cơ quan Công an, Vũ đã đến đầu thú và khai nhận hành vi liên quan.

Đối tượng Trần Tuấn Vũ đến cơ quan Công an đầu thú (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Theo Thượng tá Bùi Tuấn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, thủ đoạn đáng chú ý trong vụ án là các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhiều công đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp thực hiện theo một kịch bản thống nhất. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tập trung làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Nhận diện dấu hiệu bất thường từ cuộc gọi giao hàng

Từ ngày 5/8/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, mở rộng.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Khi nhận được yêu cầu bất thường, người dân cần dừng giao dịch, trực tiếp liên hệ với đơn vị bán hàng hoặc doanh nghiệp vận chuyển qua số điện thoại, ứng dụng chính thức để kiểm chứng. Tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ, không chia sẻ thông tin bảo mật và không chuyển tiền khi chưa xác định chính xác người nhận. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ số điện thoại, nội dung tin nhắn, tài khoản nhận tiền và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất.