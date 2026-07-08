Công an điều tra giao dịch với nội dung sau: Người đàn ông SN 1972 phải trình báo sau khi chuyển khoản 40 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank

Công an xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ đã ngăn chặn giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng của một công dân trên địa bàn.

Ngày 23/6, anh Trịnh Minh Hồng (sinh năm 1972, trú tại thôn Phù Chính, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ quân sự địa phương đặt mua 120 chiếc giường sắt hai tầng. Đối tượng giới thiệu cho anh số điện thoại của một đơn vị cung cấp hàng và gợi ý anh đứng ra làm trung gian để hưởng lợi nhuận.

Tin tưởng đây là giao dịch thật, anh Hồng đã thực hiện lệnh thanh toán số tiền 40 triệu đồng để đặt cọc mua hàng. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất lệnh thanh toán, các đối tượng lập tức cắt đứt mọi liên lạc. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, anh đã nhanh chóng đến Công an xã Thổ Tang trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thổ Tang đã khẩn trương xác minh vụ việc, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ngân hàng Vietcombank rà soát giao dịch. Do thời điểm trình báo, giao dịch chưa được hạch toán hoàn tất, lực lượng Công an đã phối hợp với ngân hàng áp dụng biện pháp phong tỏa kịp thời, ngăn chặn việc chuyển tiền và giúp anh Hồng nhận lại toàn bộ số tiền 40 triệu đồng.

Anh Trịnh Minh Hồng đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an xã Thổ Tang, bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh tránh thiệt hại về tài sản.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, anh Trịnh Minh Hồng đã gửi Thư cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thổ Tang đã nhanh chóng hỗ trợ, bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân.

Qua vụ việc, Công an xã Thổ Tang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; không vội chuyển tiền khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc vừa thực hiện giao dịch nhưng nghi bị lừa đảo, cần khẩn trương liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ