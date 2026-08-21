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Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 10.000.000 đồng của Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1986

Minh Ánh
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Ngay sau khi phát hiện sơ sót trong giao dịch chuyển khoản, công dân đã lập tức báo công an nhờ hỗ trợ.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, ngày nay, việc chuyển khoản qua ngân hàng mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu người dùng sơ suất trong quá trình giao dịch. Vừa qua, Công an xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phối hợp xác minh, hỗ trợ một công dân nhận lại 10 triệu đồng do sơ suất chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 8/6/2026, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1986, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng để phục vụ công việc gia đình. Trong quá trình nhập thông tin tài khoản, do sơ suất, chị đã chuyển nhầm số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản của một người không phải là người nhận theo dự định.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Tâm đã chủ động liên hệ với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo Công an xã Phú Khê nhằm phối hợp xác minh, tìm chủ tài khoản đã nhận số tiền chuyển nhầm.Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Khê nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan rà soát thông tin giao dịch, xác định chủ tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm.

Công an xã Phú Khê hỗ trợ trao trả tiền chuyển khoản nhầm cho công dân

Qua quá trình xác minh, đến ngày 24/7/2026, Công an xã Phú Khê xác định số tài khoản nhận số tiền thuộc sở hữu của chị Bùi Thị Loan (sinh năm 1979, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn, cùng với sự phối hợp của các bên liên quan, chị Loan đã hoàn trả đầy đủ số tiền 10.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tài sản bị chuyển khoản nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ gần dân, sát dân của lực lượng Công an xã Phú Khê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là việc làm thiết thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nhất là trong trường hợp chuyển tiền cho người khác hoặc thực hiện các khoản giao dịch có giá trị lớn. Trước khi nhấn nút xác nhận, người chuyển tiền nên kiểm tra kỹ toàn bộ thông tin hiển thị trên ứng dụng ngân hàng, bao gồm số tài khoản, tên người nhận, số tiền và nội dung giao dịch. Đây là những bước đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ chuyển nhầm tiền do nhập sai thông tin hoặc thiếu kiểm tra trước khi giao dịch.

Đối với những khoản tiền có giá trị lớn, người dân càng cần thận trọng và không nên vội vàng hoàn tất giao dịch chỉ dựa trên thông tin đã nhập. Sau khi điền đầy đủ nội dung, nên đối chiếu lại từng thông tin với người nhận hoặc nguồn thông tin ban đầu để bảo đảm chính xác. Trong trường hợp cần thiết, người chuyển có thể chủ động liên hệ, xác nhận trực tiếp với người nhận về số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền dự kiến chuyển trước khi thực hiện.

Công an cũng lưu ý, việc kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền không chỉ giúp hạn chế tình trạng chuyển khoản nhầm mà còn góp phần phòng ngừa những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Mỗi người dân nên hình thành thói quen kiểm tra lại thông tin ít nhất một lần trước khi xác nhận, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn. Sự cẩn trọng trong vài phút có thể giúp tránh những phiền phức, thiệt hại và khó khăn trong quá trình xử lý nếu không may chuyển tiền sai người hoặc sai số tiền.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

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Phú Thọ

chuyển khoản nhầm

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