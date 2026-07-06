HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra cọc tiền mặt 50 triệu đồng nằm chỏng chơ bên đường, người đàn ông SN 1990 phải làm việc với cơ quan chức năng

Minh Ánh
|

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an địa phương vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền.

- Ảnh 1.

Theo công an TP Hà Nội, khoảng 17h30 ngày 03/7/2026, anh N.Q.T (SN 1990, trú tại tổ dân phố Thượng Cát 3, phường Thượng Cát, Hà Nội) trong quá trình di chuyển bằng xe máy từ nhà trên đường Cơ đê Hữu Hồng đến phố Tu Hoàng (phường Xuân Phương) đã vô tình làm rơi một chiếc ví màu xanh đen.

Đến sáng 04/7/2026, anh N.T.T.A (SN 1995, trú tại phố Dương Quảng Hàm, Hà Nội) đã nhặt được chiếc ví và chủ động mang đến trụ sở Công an phường Thượng Cát bàn giao, nhờ lực lượng Công an tìm chủ sở hữu.

- Ảnh 2.

Công an phường trao trả tài sản cho anh T

Qua kiểm tra, công an phường ghi nhận bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên N.Q.T, gồm: căn cước công dân, giấy phép lái xe ô tô, thẻ ngân hàng, đăng ký xe máy, thẻ bảo hiểm xã hội cùng số tiền mặt 50 triệu đồng.

TIN LIÊN QUAN

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an phường Thượng Cát đã khẩn trương rà soát, xác minh thông tin và nhanh chóng liên hệ với chủ sở hữu. Cùng ngày, anh N.Q.T được mời đến trụ sở Công an phường để làm thủ tục nhận lại tài sản. Sau khi đối chiếu, xác minh theo đúng quy định, toàn bộ giấy tờ và số tiền đã được trao trả đầy đủ.

Nhận lại tài sản, anh N.Q.T bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi thư cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thượng Cát vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ và nhanh chóng giúp anh tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Hành động trung thực của anh N.T.T.A cùng tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an phường Thượng Cát đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, tô đẹp hình ảnh người dân Thủ đô văn minh, nghĩa tình và lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân, luôn hết lòng phục vụ Nhân dân.

Theo Công an TP Hà Nội﻿

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tiền mặt

công an điều tra

50 triệu đồng

cọc tiền mặt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại