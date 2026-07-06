Công an điều tra cọc tiền mặt 50 triệu đồng nằm chỏng chơ bên đường, người đàn ông SN 1990 phải làm việc với cơ quan chức năng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an địa phương vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền.

Theo công an TP Hà Nội, khoảng 17h30 ngày 03/7/2026, anh N.Q.T (SN 1990, trú tại tổ dân phố Thượng Cát 3, phường Thượng Cát, Hà Nội) trong quá trình di chuyển bằng xe máy từ nhà trên đường Cơ đê Hữu Hồng đến phố Tu Hoàng (phường Xuân Phương) đã vô tình làm rơi một chiếc ví màu xanh đen.

Đến sáng 04/7/2026, anh N.T.T.A (SN 1995, trú tại phố Dương Quảng Hàm, Hà Nội) đã nhặt được chiếc ví và chủ động mang đến trụ sở Công an phường Thượng Cát bàn giao, nhờ lực lượng Công an tìm chủ sở hữu.



Công an phường trao trả tài sản cho anh T

Qua kiểm tra, công an phường ghi nhận bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên N.Q.T, gồm: căn cước công dân, giấy phép lái xe ô tô, thẻ ngân hàng, đăng ký xe máy, thẻ bảo hiểm xã hội cùng số tiền mặt 50 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an phường Thượng Cát đã khẩn trương rà soát, xác minh thông tin và nhanh chóng liên hệ với chủ sở hữu. Cùng ngày, anh N.Q.T được mời đến trụ sở Công an phường để làm thủ tục nhận lại tài sản. Sau khi đối chiếu, xác minh theo đúng quy định, toàn bộ giấy tờ và số tiền đã được trao trả đầy đủ.

Nhận lại tài sản, anh N.Q.T bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi thư cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thượng Cát vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ và nhanh chóng giúp anh tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Hành động trung thực của anh N.T.T.A cùng tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an phường Thượng Cát đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, tô đẹp hình ảnh người dân Thủ đô văn minh, nghĩa tình và lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân, luôn hết lòng phục vụ Nhân dân.

Theo Công an TP Hà Nội﻿