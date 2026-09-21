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Công an điều tra các giao dịch từ 10 đến 15 triệu đồng: Bắt khẩn cấp môi giới SN 2003

Duy Anh
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Đối tượng bị bắt vì có liên quan đến đường dây môi giới mại dâm theo “tour du lịch”.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vào khoảng 0h30 ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Công an điều tra các giao dịch từ 10 đến 15 triệu đồng: Bắt khẩn cấp môi giới SN 2003 - Ảnh 1.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Công an điều tra các giao dịch từ 10 đến 15 triệu đồng: Bắt khẩn cấp môi giới SN 2003 - Ảnh 2.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng mua dâm liên hệ với M.P.T (sinh năm 2003), trú tại xã Đàm Thủy qua mạng xã hội để tìm người bán dâm. M.P.T sau đó kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Qua xác minh, đơn vị phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức "tour du lịch", từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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