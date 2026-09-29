Công an điều tra các giao dịch ngân hàng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng: Khởi tố 11 người, tịch thu 500 SIM

Đây là đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết trên báo Dân Trí rằng vừa triệt phá thành công chuyên án quy mô lớn, ra quyết định khởi tố 11 đối tượng cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đáng lo ngại, đường dây này đã nhắm vào giới trẻ, lôi kéo hàng loạt học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán rồi bán lại với giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tài khoản nhằm phục vụ dòng tiền phi pháp.

Trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện manh mối về một mạng lưới giao dịch, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn. Nhiều tài khoản của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã bị thu gom, sau đó luân chuyển qua các kênh liên lạc ẩn danh trên mạng xã hội với những thủ thuật bảo mật tinh vi nhằm che giấu dấu vết dòng tiền.

Xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng công an đã làm rõ danh tính 11 đối tượng chủ chốt. Cầm đầu đường dây này là bộ ba gồm: L.Đ.H. (sinh năm 1999, trú tại Hưng Yên), L.Q.Đ. (sinh năm 1999, trú tại Hà Nội) và N.V.T. (sinh năm 1995, trú tại Bắc Ninh).

Theo tờ Đại biểu Nhân dân, để tạo bình phong hoạt động hợp pháp, nhóm cầm đầu mở văn phòng kinh doanh dịch vụ cho thuê và sửa chữa chung cư, phòng trọ sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Tận dụng vị trí tiếp xúc thường xuyên với học sinh, sinh viên có nhu cầu thuê trọ, các đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ nhóm người trẻ tuổi mở tài khoản ngân hàng để bán lại kiếm tiền tiêu vặt.

Không dừng lại ở việc thu mua trực tiếp, các đối tượng còn biến chính những học sinh, sinh viên này thành các "chân rết" trung gian, trả công để họ tiếp tục lôi kéo bạn bè cùng lớp, người thân mở thêm tài khoản. Mỗi tài khoản ngân hàng trực tuyến sau khi kích hoạt đầy đủ được chuyển khoản trả công với mức giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Sau khi nắm trong tay số lượng lớn tài khoản thanh toán rác, nhóm đối tượng lập tức chuyển hướng dòng tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép trên mạng, với tổng giá trị giao dịch ghi nhận vượt mức 10 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA Tuyên Quang

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố đối với 11 đối tượng tại các địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Đồng Nai về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm hoạt động của nhóm đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ khối lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội công nghệ cao, bao gồm:

21 điện thoại thông minh;

4 bộ máy vi tính;

Gần 500 thẻ SIM điện thoại các loại dùng để nhận mã xác thực một lần (OTP);

Cùng nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phần mềm quản lý tài khoản liên quan.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ thứ cấp cũng như xác định các cá nhân đã tiếp tay bán tài khoản cho đường dây này.

Qua vụ án trên, cơ quan công an đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới người dân: Tuyệt đối không thực hiện bất kỳ hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, cũng như không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác dưới mọi hình thức.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục cần đặc biệt tăng cường quản lý, thường xuyên tuyên truyền để học sinh, sinh viên nhận thức rõ rủi ro pháp lý. Một khoản tiền thù lao từ 500.000 đến 1.000.000 đồng tưởng chừng nhỏ nhưng có thể biến người đứng tên tài khoản thành mắt xích vô tình tiếp tay cho tội phạm lừa đảo công nghệ cao, rửa tiền hoặc đánh bạc trực tuyến.

Khi các tài khoản này bị sử dụng vào mục đích phạm pháp, người mở tài khoản dù không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo vẫn phải chịu trách nhiệm giải trình trước pháp luật, bị phong tỏa giao dịch tài chính cá nhân và đối mặt với nguy cơ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. Người dân khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu gom mua, thuê mượn tài khoản ngân hàng cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn.