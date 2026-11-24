Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Khánh Hưng xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản nhầm.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 23/11 cho biết, một người dân Tân Hà Lâm Hà mới đây đã chủ động trình báo Công an, hoàn trả 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Cụ thể, ngày 21/11/2026, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ người không quen biết, ông Phạm Khắc Quân, trú tại xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển nhầm để hoàn trả. Với sự phối hợp, hướng dẫn của Công an xã Tân Hà Lâm Hà và Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm trong khoảng 1 giờ.

Trước đó, khoảng 15h00 ngày 21/11/2026, ông Phạm Khắc Quân (trú tại thôn Dạ Dâng, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ người không quen biết. Nhận thấy số tiền có thể được chuyển đến do nhầm lẫn, ông Quân đã chủ động đến trụ sở Công an xã Tân Hà Lâm Hà trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả.

Cùng ngày, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận Công văn số 381/CV-CAX của Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau về việc đề nghị phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm. Theo nội dung công văn, ông Nghiêm Quang Nam (trú tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) đã trình báo việc thực hiện 3 giao dịch chuyển khoản nhầm từ tài khoản tại Ngân hàng ACB sang tài khoản mang tên PHAM KHAC QUAN, mở tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Lộc Phát, Lâm Đồng, với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Khánh Hưng xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản nhầm; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ ông Phạm Khắc Quân thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển.

Ông Phạm Khắc Quân đang thực hiện giao dịch chuyển trả tiền tại Công an xã - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Công an, ông Quân đã thực hiện các giao dịch chuyển trả toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng. Đến 15h58 cùng ngày, ông Nghiêm Quang Nam xác nhận đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Từ sự việc trên, Công an xã Tân Hà Lâm Hà khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được tiền từ người không quen biết cần bình tĩnh kiểm tra thông tin giao dịch, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định được nguồn gốc. Đặc biệt, không chuyển trả tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội khi chưa được xác minh, tránh bị các đối tượng lợi dụng thủ đoạn chuyển tiền nhầm để lừa đảo.

Người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, hướng dẫn hoàn trả đúng người, đúng tài khoản, bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của các bên.

Hành động của ông Phạm Khắc Quân là việc làm đáng biểu dương, thể hiện tính trung thực, ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần trách nhiệm của công dân; qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khuyến khích tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

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