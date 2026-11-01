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Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam An
|

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 572 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trong thời gian từ ngày 19/10 đến 25/10/2026.

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh, các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành.

Danh sách phương tiện vi phạm đã được công khai để người dân chủ động tra cứu như sau:

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 9.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 10.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 11.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 12.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 13.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 14.

Công an đề nghị 572 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 15.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có tên trong danh sách chủ động kiểm tra thông tin, chấp hành việc xử lý vi phạm theo quy định.

Theo Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô như sau:

- Quá tốc độ từ 05 đến dưới 10 km/h: Phạt 800.000 – 1.000.000 đồng.
- Quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h: Phạt 4 – 6 triệu đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe (GPLX).
- Quá tốc độ trên 20 đến 35 km/h: Phạt 6 – 8 triệu đồng, trừ 04 điểm GPLX.
- Quá tốc độ trên 35 km/h: Phạt 12 – 14 triệu đồng, trừ 06 điểm GPLX.

Trong khi đó, mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe mô tô, gắn máy như sau:

- Quá tốc độ từ 05 đến dưới 10 km/h: Phạt 400.000 – 600.000 đồng.
- Quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h: Phạt 800.000 – 1.000.000 đồng.
- Quá tốc độ trên 20 km/h: Phạt 6 – 8 triệu đồng, trừ 04 điểm GPLX đối với xe thuộc diện phải có GPLX.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo và điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp hạn chế nguy cơ tai nạn mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

(Theo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh)


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Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh

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