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Công an đề nghị 455 chủ phương tiện vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang
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Danh sách được ghi nhận từ ngày 1/6 đến ngày 15/6, với 455 trường hợp người điều khiển xe vi phạm quy định về tốc độ.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 15, Đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, từ ngày 1/6 đến ngày 15/6, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 455 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.

Danh sách cụ thể như sau:

150 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 2.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 3.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 4.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 5.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 6.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

6 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 10

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 7.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

33 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 8.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 9.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

13 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47B

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 10.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

23 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 45

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 11.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

59 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 15

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 12.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 13.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 14.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

171 trường hợp vi phạm trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 15.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 16.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 17.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 18.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 19.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 20.

Công an Thanh Hóa xử phạt nguội 455 phương tiện vi phạm tốc độ theo Nghị định 168 - Ảnh 21.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm sau để giải quyết vụ việc:

- Bộ phận Một Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá)

- Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá)

- Trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục Cảnh sát Giao thông.

Quy định xử phạt lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ theo Nghị định 168

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 168 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

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