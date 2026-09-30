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Công an đề nghị 420 chủ phương tiện kiểm tra và nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
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Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Công an Thành phố Bắc Ninh vừa công bố danh sách phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, trong thời gian từ ngày 14/9/2026 đến ngày 20/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện 420 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 7.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 8.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 9.
Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 10.

Cách tra cứu phạt nguội năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

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Danh sách 420 lượt phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra và nộp theo Nghị định 168 - Ảnh 11.
Danh sách hơn 400 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168
Công an đề nghị 420 chủ phương tiện kiểm tra và nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 12.Danh sách 1.636 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.


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