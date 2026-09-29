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Danh sách hơn 400 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh
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Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách phạt nguội trong gần 2 tuần qua. Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/9/2026 đến ngày 15/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 409 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STTBiển sốThời gian vi phạmĐịa điểm vi phạmLoại phương tiệnMàu biểnHành vi vi phạm
130K5620001-09-2026 05:53Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
235B1599901-09-2026 06:34Khu vực đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
318A5030301-09-2026 07:52Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
418A0953801-09-2026 08:05Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
529D2212701-09-2026 09:22Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
635H076701-09-2026 09:41Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
729E5901201-09-2026 09:54Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
814A2598001-09-2026 10:54Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
990C1199801-09-2026 11:04Ngã 4 QL21B + QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
1030L8285801-09-2026 12:14Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
1135A5326601-09-2026 12:23Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1215A1995001-09-2026 12:37Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
1390A2967201-09-2026 13:16Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
1489A4938101-09-2026 13:39Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
1535R0205101-09-2026 14:39Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1637K3896901-09-2026 15:20Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1736A4981801-09-2026 15:25Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1836H1412701-09-2026 15:25Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1990A1596801-09-2026 15:43Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2036H2300701-09-2026 16:08Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2135C1130001-09-2026 16:13Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2218H0624901-09-2026 16:18Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2330M0191301-09-2026 16:19Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2437K5734101-09-2026 16:40Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2537A5939201-09-2026 16:49Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2690A1396501-09-2026 16:55Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2735A2618401-09-2026 17:37Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2830C3927901-09-2026 17:52Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2936H1157601-09-2026 17:53Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3035C1237801-09-2026 17:54Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3129E3985001-09-2026 17:57Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3236B0238501-09-2026 18:15Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3318A3627102-09-2026 00:07VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3418A5044702-09-2026 02:44VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3518A5044702-09-2026 02:44VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3629K1918002-09-2026 03:03VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3729K1918002-09-2026 03:03VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3829A0610802-09-2026 08:03VT125: Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + đường vào UBND xã Đạo Lý Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3930L3471402-09-2026 08:59VT002: Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4014K2294402-09-2026 13:10VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4190C1462602-09-2026 16:45VT013: Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4224A3029002-09-2026 17:10VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4318A4042002-09-2026 17:22VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4490H0235102-09-2026 17:46VT044: Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4535D-015.7302-09-2026 21:55Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4690A2564302-09-2026 22:46VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4790A2564302-09-2026 22:46VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô con tập láiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4830K0203603-09-2026 06:21Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4990A-113.3503-09-2026 06:22Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5050E-221.4803-09-2026 06:50Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5174B-004.9803-09-2026 06:51Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5290C-087.5003-09-2026 06:54Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5335H-053.0403-09-2026 10:39Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5490H-025.5703-09-2026 10:58Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5518C-021.8003-09-2026 12:09Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5690A-230.2103-09-2026 14:47Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
5718A-702.0403-09-2026 15:11Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5890A-320.6503-09-2026 16:41Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5990A-301.4603-09-2026 17:18Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6089A-689.1703-09-2026 17:27Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6136R-034.4503-09-2026 18:06Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhRơ moóc chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
6235C-060.3003-09-2026 18:15Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
6390A-159.8303-09-2026 20:05Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6415H1915704-09-2026 03:07Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6524C0762704-09-2026 04:59Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6614C3955204-09-2026 05:36Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6734R0492804-09-2026 06:01Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
6830K0227404-09-2026 06:33Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
6974B0049804-09-2026 06:44Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7090A2040104-09-2026 09:40Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7190LD0033704-09-2026 10:02Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7289A2615604-09-2026 10:05Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7329E7582004-09-2026 10:27Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
7435A2939404-09-2026 11:01Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
7535C1347704-09-2026 12:58Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
7636K4751204-09-2026 13:08Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải chở mô tô, xe máyNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
7790A3562204-09-2026 13:35Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7818C-021.8004-09-2026 14:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7918H0129304-09-2026 14:17Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8090A2380704-09-2026 14:44Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
8190C0831304-09-2026 15:03Đường Lý Thường Kiệt Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
8290A3135804-09-2026 15:23Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8335A6828404-09-2026 16:08Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8490LD0034704-09-2026 20:35Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8530H4307504-09-2026 21:37Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8690A3868704-09-2026 22:18Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8730K0227405-09-2026 05:42Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.6.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
8829E6686305-09-2026 05:53Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8918C0218005-09-2026 06:48Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9035H0728205-09-2026 06:57Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
9135A8207005-09-2026 07:51Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9215B3622205-09-2026 07:52Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
9390A0336005-09-2026 07:55Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9435B1599905-09-2026 08:13Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
9528A1889305-09-2026 08:19Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9629H9046905-09-2026 08:55Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9788B0994905-09-2026 09:12Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
9890A1751505-09-2026 10:10Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9990A3243105-09-2026 10:13Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10035A7703805-09-2026 10:15Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10129H2514605-09-2026 10:19Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10290A2312005-09-2026 10:25Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10329RM0406005-09-2026 10:49Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10436C2791705-09-2026 11:26Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10529K1238205-09-2026 11:40Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10689C3140205-09-2026 11:44Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10717A6074005-09-2026 11:46Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
10890A0782505-09-2026 12:16Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10928B0081605-09-2026 12:26Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô Khách thành phốNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11017A2058405-09-2026 12:31Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11130A5725505-09-2026 12:36Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11290A0695405-09-2026 13:03Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11390A2352005-09-2026 13:31Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11490A2237305-09-2026 13:58Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11535H1338405-09-2026 14:22Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
11690A0991405-09-2026 14:31Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11790C1196705-09-2026 15:22Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11890C1306105-09-2026 15:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11951K6916805-09-2026 15:50Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12034C1389105-09-2026 16:17Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12129A2686805-09-2026 16:18Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12236H2291105-09-2026 16:49Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12389H1408205-09-2026 16:51Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12435A4443905-09-2026 17:10Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12575C0862005-09-2026 17:16Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô chở palletNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12690A1268605-09-2026 17:24Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12729E3436105-09-2026 18:11Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12830L4565005-09-2026 20:12Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12935A6630805-09-2026 22:52Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13061H-198.0306-09-2026 05:31Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
13190A-206.8706-09-2026 06:28Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13290A-107.3906-09-2026 06:57Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13390A-320.7006-09-2026 07:34Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13415A-616.8606-09-2026 08:17Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13590A-101.8106-09-2026 08:28Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
13635H-047.9306-09-2026 08:43Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13790A-104.3106-09-2026 08:43Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13890A-064.3506-09-2026 08:52Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13989C-241.9306-09-2026 09:30Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
14090A-290.8306-09-2026 09:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14117C-063.3806-09-2026 09:48Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
14290C-146.7806-09-2026 10:25Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14330F-332.5306-09-2026 10:27Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14430E-619.5806-09-2026 10:35Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14590A-096.8206-09-2026 10:39Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14628A-277.5606-09-2026 10:48Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14729E-384.4206-09-2026 10:48Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải chở mô tô, xe máyNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
14830B-129.4506-09-2026 11:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14990A0615706-09-2026 11:18Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15090A0653406-09-2026 11:26Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15115K-567.1106-09-2026 12:05Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
15235H181706-09-2026 12:09Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
15329A-998.4606-09-2026 12:59Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
15490A-131.5106-09-2026 13:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15535C-097.4206-09-2026 14:13Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15629C-657.4606-09-2026 14:26Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
15790T701206-09-2026 14:51Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15890A-212.2506-09-2026 14:58Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15990C-147.7606-09-2026 15:35Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16030A-017.4306-09-2026 15:36Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16114A-559.9006-09-2026 16:16Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16290T656906-09-2026 16:20Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16390A-143.9006-09-2026 16:33Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16436A-162.1606-09-2026 16:36Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16518A-161.2906-09-2026 20:20Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16690A1580607-09-2026 05:35Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16729E5874707-09-2026 05:49Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16877RM0110507-09-2026 05:52Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16972B0112307-09-2026 07:39Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17018A0641907-09-2026 07:41Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17122E0023507-09-2026 08:10Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17290H0325107-09-2026 08:33Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17390A1576207-09-2026 08:54Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17420H0593207-09-2026 09:00Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17529B0545707-09-2026 09:04Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17618A-255.0907-09-2026 09:11Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17735H1592607-09-2026 09:14Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17888A5748307-09-2026 09:23Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17934C1389107-09-2026 10:30Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18029E-570.1707-09-2026 11:42Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18190H0389807-09-2026 13:28Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18289H0385107-09-2026 13:44Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18390A3312707-09-2026 13:56Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18429A7833607-09-2026 14:06Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18590C0038307-09-2026 16:55Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18636A0542407-09-2026 22:26Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18735A5278408-09-2026 01:35Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18835H-085.8408-09-2026 03:30Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18930M9552708-09-2026 07:45Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19099H0740408-09-2026 07:49Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19190A3939108-09-2026 08:01Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19290A2266608-09-2026 08:46Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19390A2291008-09-2026 10:06Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19490A2788208-09-2026 10:51Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19530M5653708-09-2026 10:53Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19690E0028908-09-2026 10:55Ngã 4 QL21B + QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19790A2390908-09-2026 11:00Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19890A3897108-09-2026 11:03Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19950E4359708-09-2026 11:14Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20035A5915408-09-2026 11:24Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
20189H-147.8508-09-2026 12:09Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải chở mô tô, xe máyNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
20289A-411.5808-09-2026 12:19Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20317A4744108-09-2026 12:21Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20429B1200408-09-2026 14:22Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + DT491 Xã Bình Lục, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20536A-553.1908-09-2026 14:42Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20690H0389208-09-2026 14:47Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt 21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20736C1175508-09-2026 15:39Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
20837K1559508-09-2026 16:37Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
20935A3637208-09-2026 16:53Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
21029H5966608-09-2026 17:17Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21130B0566808-09-2026 18:59Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh - Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21290A2659308-09-2026 19:09Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21335A7251308-09-2026 23:13Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21435A-451.5009-09-2026 03:25Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi Cầu Khả Phong Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21518A-522.9009-09-2026 04:03Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21636K-068.8309-09-2026 05:37Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21730K-597.1709-09-2026 06:17Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21890A-307.6509-09-2026 06:37Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21990C-102.2409-09-2026 08:34Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22035A-488.0409-09-2026 09:23Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22130L-063.6109-09-2026 09:50Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22234E-001.1609-09-2026 10:28Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
22390C-059.3709-09-2026 10:48Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhCDlắp TB N.người LV TcaoNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22435A-526.5009-09-2026 10:57Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22515B-168.6709-09-2026 11:31Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22690A-011.9309-09-2026 12:50Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22718A-492.8509-09-2026 13:01Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22836RM0360609-09-2026 14:03Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhSMRM tải có khung muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
22990F-002.5509-09-2026 14:48Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23090C-139.4109-09-2026 15:05Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23190C-127.4109-09-2026 15:41Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23290A-305.7309-09-2026 15:44Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23389H-140.1209-09-2026 15:46Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23490A-192.1809-09-2026 15:58Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23590A-135.6409-09-2026 16:16Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23630K069709-09-2026 16:25Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23735A-665.1109-09-2026 16:25Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23818H-055.0909-09-2026 18:24Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23929R5303610-09-2026 01:47Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24029C2492710-09-2026 06:45Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải có khung muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24130M9269910-09-2026 06:45Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24251C4482310-09-2026 07:08Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24390H0207710-09-2026 07:23Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24414K1898910-09-2026 07:30Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24518F0066810-09-2026 07:54Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24690A1369010-09-2026 08:03Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24730H1931510-09-2026 09:48Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24890A3323510-09-2026 12:56Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24990A2455610-09-2026 12:57Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25090A1652810-09-2026 14:08Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25130L7166610-09-2026 14:21Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25212H0119610-09-2026 14:49Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25329H8175510-09-2026 15:04Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25436A4287110-09-2026 15:20Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25535A-113.9310-09-2026 16:44Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25630E5375510-09-2026 20:17Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25734H0436811-09-2026 01:20Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25834H0416311-09-2026 01:25Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25937RM0327211-09-2026 01:50Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26090A2560111-09-2026 03:27Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26128A1889311-09-2026 07:02Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26235A6593111-09-2026 07:31Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26335A3917111-09-2026 07:35Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
26435A7891611-09-2026 07:36Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26515H1952011-09-2026 07:39Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26690A0336011-09-2026 07:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26790A1797811-09-2026 07:44Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26829B0545711-09-2026 09:05Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26915R0307211-09-2026 09:42Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
27035H-029.5111-09-2026 10:53Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27135A6273211-09-2026 12:20Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27230H2397911-09-2026 14:20Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27390A2624411-09-2026 15:38Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27415B4101311-09-2026 16:48Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
27590A0202711-09-2026 16:50Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27630L2263311-09-2026 17:25Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
27790A2121311-09-2026 19:53Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27830L9996811-09-2026 21:39Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27990C-113.9111-09-2026 23:44Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28090A-235.5812-09-2026 00:06Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28190A-179.6112-09-2026 01:55Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28230K-865.5812-09-2026 06:52Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28389RM0071912-09-2026 08:08Ngã 5 đường DT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28490A-063.7412-09-2026 08:28Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28530L-474.8312-09-2026 09:10Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28628A-071.0012-09-2026 09:16Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28730B-771.6912-09-2026 09:26Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28829K-204.2312-09-2026 09:56Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28990A-199.2012-09-2026 10:05Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29089A4131912-09-2026 10:54Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29190A-019.0712-09-2026 11:20Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29229H-086.7412-09-2026 11:50Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải chở gia cầmNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29336K-894.7412-09-2026 12:15Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29430K-734.8112-09-2026 12:30Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29530K-865.5812-09-2026 12:31Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29629E-773.9312-09-2026 12:39Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29730A-627.1712-09-2026 12:47Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29830G-618.7812-09-2026 12:54Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29928A-138.0912-09-2026 12:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30026A-280.8312-09-2026 13:09Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30129D5220512-09-2026 13:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30230A-017.4312-09-2026 13:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30334A-935.9412-09-2026 13:47Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30436K-128.4812-09-2026 13:47Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30529A-853.8112-09-2026 14:54Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30635A-664.9412-09-2026 16:24Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30730M-115.8812-09-2026 16:49Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30830A-931.1212-09-2026 17:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30930G5656912-09-2026 17:17Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31090A-238.3912-09-2026 17:30Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31118A-435.5312-09-2026 20:01Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31235H0567513-09-2026 03:35Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31335H0125813-09-2026 05:54Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
31429D0100913-09-2026 05:58Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31598D0084313-09-2026 06:23Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31636B3026713-09-2026 06:27Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31729D0125013-09-2026 07:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31890A2125613-09-2026 07:36Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31990A3044613-09-2026 08:12Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32035A8245813-09-2026 08:17Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32129H9963313-09-2026 08:39Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải có mui,nâng HHNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32290C1147713-09-2026 08:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32335A7873313-09-2026 09:16Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32436A3075713-09-2026 10:17Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
32530B5230113-09-2026 10:21Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32629E6108413-09-2026 10:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32730L0847213-09-2026 11:16Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32818H0114413-09-2026 11:19Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32935A2809813-09-2026 11:42Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33035A6557213-09-2026 11:46Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33190A0107413-09-2026 12:13Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33235A0916313-09-2026 12:40Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
33330M5375413-09-2026 13:35Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33430M0777913-09-2026 13:36Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
33514A0128813-09-2026 13:44Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
33635H1505613-09-2026 13:57Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33718A5201613-09-2026 14:02Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
33834A3694413-09-2026 14:04Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
33918A4668913-09-2026 14:24Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34090A2878713-09-2026 15:09Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
34190A0909513-09-2026 16:41Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34234A8000913-09-2026 17:14Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34335A8168213-09-2026 18:43Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34490A0339013-09-2026 21:21Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34529E5874713-09-2026 23:01Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34693A0632213-09-2026 23:23Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34714A-710.1314-09-2026 07:15Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34890A0336014-09-2026 07:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34930B-242.0014-09-2026 07:23Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35035A-688.4614-09-2026 07:29Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35130B-237.5314-09-2026 08:56Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35217A-752.9714-09-2026 09:04Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35390T556914-09-2026 09:04Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35490A-263.8714-09-2026 12:21Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35590A-279.9214-09-2026 13:31Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35630B-172.1414-09-2026 13:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35715R1019714-09-2026 14:07Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhSMRM chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
35830K-577.0514-09-2026 14:07Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35915E-015.9514-09-2026 14:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36090A3647314-09-2026 15:01Km219+900 QL1A Phường Đồng Văn, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36114K-189.8914-09-2026 15:50Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36231F703514-09-2026 16:24Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36315C-142.2114-09-2026 16:45Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36490A-221.7914-09-2026 16:50Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36589C-275.8914-09-2026 17:19Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
36630A-687.0814-09-2026 17:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36729H-146.2314-09-2026 18:37Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh(Cổng chào KCN Đồng Văn 1) trên đường Nguyễn Hữu Tiến hướng từ QL1A đi nút giao Vực Vòng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36835H-083.1414-09-2026 18:51Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36990A-206.9615-09-2026 01:14Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37099B-188.0115-09-2026 02:16Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37129E-304.6615-09-2026 07:14Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
37236A-767.3615-09-2026 07:42Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
37390A-080.5215-09-2026 07:49Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
37437A-780.5915-09-2026 08:16Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37529H-551.5415-09-2026 08:19Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37629H-663.9215-09-2026 08:57Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
37735A-560.7215-09-2026 09:02Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
37889A-870.8515-09-2026 09:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37990A-221.7915-09-2026 09:20Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38015K-773.8315-09-2026 09:56Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38135A-618.4515-09-2026 10:02Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38215A-720.9415-09-2026 10:26Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38329H-822.2815-09-2026 10:48Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38499E-009.4215-09-2026 10:56Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38590B-005.5115-09-2026 11:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô Khách thành phốNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38615RM0218515-09-2026 11:36Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhSMRM chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38729H-788.8615-09-2026 12:04Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô chở pallet chứa cấu kiện điện tửNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38829D5638415-09-2026 12:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38934H-042.0815-09-2026 13:10Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔtô kéo, chở xeNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39028A-138.0915-09-2026 13:34Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39189H-179.1315-09-2026 13:45Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39298RM0012015-09-2026 13:53Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhSMRM chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
39330B-216.1715-09-2026 13:57Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39435A-401.3815-09-2026 14:09Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
39518C-184.8315-09-2026 14:10Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39635C-128.4515-09-2026 14:18Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
39790H-030.3315-09-2026 14:35Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39830K-690.9415-09-2026 15:10Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39914A-198.2815-09-2026 15:26Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40090LD0040215-09-2026 15:33Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40130H-433.5515-09-2026 16:05Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40215H-054.3915-09-2026 16:22Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40330M-585.4115-09-2026 19:47Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40435A-829.6115-09-2026 21:47Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40551K-114.9015-09-2026 23:17Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vạch kẻ đường năm 2026

Danh sách hơn 400 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi AI

Danh sách 1.636 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168


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