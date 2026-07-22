Công an đề nghị 250 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Các chủ phương tiện có trong danh sách nhanh chóng liên hệ để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên vừa đăng tải danh sách phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, trong tuần (từ ngày 13/7/2026 đến ngày 19/7/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 250 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

<title>Tra Cứu Nhanh CMS</title> <style> :root { --primary: #b3122a; --primary-hover: #8d0d20; --primary-soft: #fbf1f1; --primary-line: #f0d6d6; --success: #15803d; --success-soft: #f3faf5; --success-line: #cfeBd8; --bg: transparent; --card-bg: #ffffff; --ink: #18181b; --muted: #6b7280; --faint: #9ca3af; --border: #ececed; --hairline: #f2f2f3; --gray-light: #f6f6f7; } body, html { margin: 0; padding: 0; background-color: var(--bg); font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif; color: var(--ink); width: 100%; height: auto !important; overflow: hidden; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; } * { box-sizing: border-box; } .widget-container { width: 100%; background: var(--card-bg); border: 1px solid var(--border); border-radius: 16px; padding: 22px 22px 16px; box-sizing: border-box; box-shadow: 0 1px 2px rgba(16,16,20,.04), 0 14px 34px -22px rgba(16,16,20,.30); height: max-content; } .widget-header { text-align: center; 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transition: opacity 0.3s;"> <div class="stat-item" title="Số lượt độc giả đã tra cứu"> 👁️ <b id="statViews">0</b> <span>lượt tra cứu</span> </div> <div class="stat-item" title="Tổng thời gian cộng đồng sử dụng"> ⏱️ Cộng đồng đã dành <b id="statTime">0 giây</b> tra cứu </div> <div class="stat-item" title="Tổng lượt yêu thích"> ❤️ <b id="statLikes">0</b> </div> </div> </div> <div class="external-link-wrap"> <a href="https://s.biz.vn/uNUIrOy" target="_blank" class="external-link">HỎI ĐÁP GIAO THÔNG ↗</a> </div> <p class="widget-disclaimer"> <svg viewbox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><circle cx="12" cy="12" r="10"></circle><line x1="12" y1="11" x2="12" y2="16"></line><circle cx="12" cy="8" r="0.6" fill="currentColor"></circle></svg> Tiện ích kỹ thuật hỗ trợ người đọc, không thuộc nội dung bài viết </p> </div> <script type="module"> import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.8.1/firebase-app.js"; import { getFirestore, doc, getDoc, setDoc, updateDoc, increment } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.8.1/firebase-firestore.js"; const firebaseConfig = { apiKey: "AIzaSyCCmAv9joUFrN3T76U4aAE421nsZ6_5vdc", authDomain: "quizz-soha.firebaseapp.com", projectId: "quizz-soha", storageBucket: "quizz-soha.firebasestorage.app", messagingSenderId: "206621190079", appId: "1:206621190079:web:b0a226562a8314a270230a" }; let db; try { const app = initializeApp(firebaseConfig); db = getFirestore(app); } catch (e) { console.warn("Lỗi Firebase", e); } const APP_ID = "TRA_CUU_BIEN_SO_22072026_5943"; const COLLECTION = "soha_tracuu_stats"; const RAW_DATA = [ "29Y-2636", "30A-207.54", "30F-345.70", "30H-326.48", "30K-145.85", "37C-395.81", "89A-085.59", "89A-106.66", "89A-127.03", "89A-388.38", "89A-757.12", "89A-915.11", "17A-097.20", "17A-282.44", "17A-292.62", "17A-323.00", "17A-333.47", "17A-336.89", "17A-357.15", "17A-360.56", "17A-366.04", "17A-370.63", "17A-443.05", "17A-496.85", "17AA-344.72", "17AB-002.08", "17AE-003.40", "17AE-010.95", "17AG-011.40", "17AG-016.81", "17AG-061.01", "17AG-062.17", "17AH-063.11", "17AK-016.02", "17B1-563.91", "17B2-700.80", "17B3-082.42", "17B3-135.86", "17B3-174.12", "17B3-262.56", "17B3-264.67", "17B3-338.61", "17B3-427.16", "17B3-458.91", "17B3-496.01", "17B3-549.36", "17B3-568.78", "17B3-576.11", "17B3-579.27", "17B3-627.80", "17B4-136.58", "17B4-446.56", "17B4-452.74", "17B5-279.88", "17B5-297.28", "17B5-414.34", "17B5-476.31", "17B5-651.52", "17B5-703.08", "17B6-494.09", "17B6-711.60", "17B7-214.81", "17B7-357.24", "17B8-147.21", "17B8-390.17", "17B8-547.01", "17B9-324.22", "17B9-372.51", "17B9-529.56", "17C-145.15", "17K8-1934", "17N3-5814", "898A-807.91", "89A-693.99", "89AA-651.03", "89AA-956.21", "89AB-072.02", "89AB-368.94", "89AB-641.21", "89AB-778.92", "89AE-048.18", "89B1-339.11", "89B1-339.11", "89C2-031.85", "89F1-257.34", "89K2-4930", "89L1-250.13", "89L1-440.53", "115B1-288.38", "11AA-590.25", "11B1-538.24", "14AA-654.77", "14B1-837.31", "14C-439.99", "14H-097.23", "14X1-496.77", "15A-987.95", "15AA-441.31", "15AB-252.12", "15AB-326.19", "15AG-754.32", "15AH-139.51", "15AK-078.62", "15AK-116.14", "15AR-013.56", "15B2-660.64", "15B3-258.04", "15B3-647.91", "15B3-787.87", "15B3-836.58", "15B3-872.78", "15B4-099.65", "15B4-254.98", "15B4-280.09", "15C1-446.82", "15D1-067.08", "15F1-346.05", "15H-304.48", "15K1-067.48", "15K1-083.46", "15L1-126.39", "16H3-8047", "16K2-3255", "16N1-2076", "16P6-6259", "18A-381.58", "18AA-337.21", "18B1-022.49", "18B1-180.99", "18B1-423.81", "18B2-911.07", "18C-059.24", "18CA-042.24", "18F1-335.50", "18GA-102.59", "18H1-375.02", "18K1-574.87", "18K1-583.34", "18L1-258.56", "19AA-604.49", "19C1-382.16", "19S1-6286", "20AA-288.50", "20AB-087.56", "20F1-680.18", "22AA-508.77", "22AA-976.94", "24AB-060.75", "26D1-432.89", "27F8-6686", "27U1-110.04", "28FB-042.22", "29AA-930.88", "29AE-691.58", "29AG-192.16", "29AZ-023.79", "29B3-524.13", "29C-681.98", "29D1-743.86", "29E-037.08", "29E-066.99", "29E-715.34", "29G2-050.77", "29H-770.17", "29R-536.05", "29S2-173.69", "29Z1-232.76", "30A-270.53", "30A-309.03", "30B-242.22", "30B-334.63", "30B-421.54", "30B-888.78", "30F-945.68", "30H-583.52", "30K-211.67", "30L-630.24", "30L-662.86", "30L-662.86", "30M-507.25", "34A-338.27", "34AA-265.91", "34AA-274.11", "34AA-388.39", "34AA-431.75", "34AA-526.64", "34AA-563.94", "34AF-016.43", "34AS-073.12", "34AS-205.64", "34AS-266.55", "34AS-277.97", "34B1-485.39", "34B2-669.94", "34B2-848.90", "34B4-407.82", "34B4-712.78", "34B4-819.79", "34B4-935.04", "34B4-936.90", "34D1-386.39", "34E1-332.07", "34G1-031.06", "34K1-074.67", "34L4-7916", "34M1-036.68", "34M8-3982", "34R-048.95", "34S1-157.18", "35AB-119.75", "35AK-179.76", "36B7-171.39", "36B7-415.58", "36K5-254.87", "37AB-741.91", "37AH-001.87", "37P5-3697", "47AL-021.12", "48D1-070.43", "51D-316.03", "59U1-154.62", "60B5-122.84", "60B9-19781", "61C-571.26", "68F1-254.14", "69D1-047.62", "79A-107.05", "81N5-9213", "88K1-341.60" ]; const DATABASE = RAW_DATA.map(plate => ({ original: plate, searchKey: normalizePlate(plate) })); const input = document.getElementById('searchInput'); const btnSearch = document.getElementById('btnSearch'); const suggestionsBox = document.getElementById('suggestions'); const resultArea = document.getElementById('resultArea'); if(RAW_DATA.length > 0) { let isPlate = /^[0-9]{2}[A-Z]/.test(RAW_DATA[0]); if(isPlate) { document.getElementById('widgetTitle').textContent = 'TRA CỨU PHẠT NGUỘI TRONG BÀI'; document.getElementById('widgetDesc').textContent = 'Nhập biển số xe của bạn để kiểm tra'; input.placeholder = 'Ví dụ: 17A-302.05...'; } else { document.getElementById('widgetTitle').textContent = 'TRA CỨU DỮ LIỆU TRONG BÀI'; document.getElementById('widgetDesc').textContent = 'Nhập thông tin cần tra cứu...'; input.placeholder = 'Nhập từ khóa...'; } } function normalizePlate(str) { if(!str) return ""; return String(str).normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "").replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '').toUpperCase(); } input.addEventListener('input', function() { const query = normalizePlate(this.value); suggestionsBox.innerHTML = ''; resultArea.style.display = 'none'; if (query.length < 2) { suggestionsBox.style.display = 'none'; return; } const matchedData = DATABASE.filter(item => item.searchKey.includes(query)); if (matchedData.length > 0) { matchedData.slice(0, 10).forEach(item => { const div = document.createElement('div'); div.className = 'suggestion-item'; div.innerHTML = `<span>${item.original}</span> <span class="tag-violate">Có kết quả</span>`; div => { const exactMatches = DATABASE.filter(m => m.searchKey === item.searchKey); const uniquePlates = [...new Set(exactMatches.map(m => m.original))]; showResult(uniquePlates, item.original); }; suggestionsBox.appendChild(div); }); suggestionsBox.style.display = 'block'; } else { suggestionsBox.style.display = 'none'; } }); function executeSearch() { const rawVal = input.value; const query = normalizePlate(rawVal); if (!query) { input.focus(); return; } suggestionsBox.style.display = 'none'; const exactMatches = DATABASE.filter(item => item.searchKey === query); if (exactMatches.length > 0) { const uniquePlates = [...new Set(exactMatches.map(m => m.original))]; showResult(uniquePlates, rawVal.toUpperCase()); } else { showResult([], rawVal.toUpperCase()); } } btnSearch.addEventListener('click', executeSearch); input.addEventListener('keypress', function(e) { if (e.key === 'Enter') executeSearch(); }); function showResult(matchedOriginals, displayVal) { input.value = displayVal; suggestionsBox.style.display = 'none'; if (matchedOriginals.length > 0) { const platesHtml = matchedOriginals.map(p => `<h3 class="result-plate">${p}</h3>`).join(''); resultArea.innerHTML = `<div class="result-card found"><div class="result-icon">⚠️</div>${platesHtml}<p class="result-msg">Dữ liệu này <b>CÓ MẶT</b> trong danh sách.</p></div>`; } else { resultArea.innerHTML = `<div class="result-card not-found"><div class="result-icon">✅</div><h3 class="result-plate">${displayVal}</h3><p class="result-msg">Tuyệt vời! Dữ liệu này <b>KHÔNG CÓ MẶT</b> trong danh sách.</p></div>`; } resultArea.style.display = 'block'; } document.addEventListener('click', function(e) { if (!input.contains(e.target) && !btnSearch.contains(e.target) && !suggestionsBox.contains(e.target)) { suggestionsBox.style.display = 'none'; } }); function formatTotalTime(seconds) { if (!seconds || seconds === 0) return "0 giây"; if (seconds < 60) return `${seconds} giây`; if (seconds < 3600) return `${Math.round(seconds / 60)} phút`; const h = Math.floor(seconds / 3600); const m = Math.round((seconds % 3600) / 60); return m > 0 ? `${h} giờ ${m} phút` : `${h} giờ`; } async function loadStatsDisplayOnly() { if (!db || APP_ID === "TRA_CUU_BIEN_SO_22072026_5943") return; try { const docRef = doc(db, COLLECTION, APP_ID); const docSnap = await getDoc(docRef); if (!docSnap.exists()) { await setDoc(docRef, { views: 0, likes: 0, totalTimeSeconds: 0 }); updateUIStats(0, 0, 0); } else { const data = docSnap.data(); updateUIStats(data.views, data.likes, data.totalTimeSeconds); } } catch (error) {} } function updateUIStats(views, likes, timeSeconds) { document.getElementById('statViews').textContent = views; document.getElementById('statLikes').textContent = likes; document.getElementById('statTime').textContent = formatTotalTime(timeSeconds); document.getElementById('statsDisplay').style.opacity = '1'; } loadStatsDisplayOnly(); let startTime = 0; let hasInteracted = false; async function handleFirstInteraction() { if (!hasInteracted) { hasInteracted = true; startTime = Date.now(); if (db && APP_ID !== "TRA_CUU_BIEN_SO_22072026_5943") { try { const currentViews = parseInt(document.getElementById('statViews').textContent) || 0; document.getElementById('statViews').textContent = currentViews + 1; const docRef = doc(db, COLLECTION, APP_ID); await updateDoc(docRef, { views: increment(1) }); } catch(e) {} } } } input.addEventListener('focus', handleFirstInteraction); window.addEventListener('visibilitychange', async () => { if (document.visibilityState === 'hidden' && hasInteracted && db && APP_ID !== "TRA_CUU_BIEN_SO_22072026_5943") { const elapsedSeconds = Math.floor((Date.now() - startTime) / 1000); if (elapsedSeconds > 2) { try { const docRef = doc(db, COLLECTION, APP_ID); await updateDoc(docRef, { totalTimeSeconds: increment(elapsedSeconds) }); } catch (e) {} } startTime = Date.now(); } }); const btnLike = document.getElementById('btnLike'); const LOCAL_VOTE_KEY = `voted_tracuu_${APP_ID}`; if (localStorage.getItem(LOCAL_VOTE_KEY)) { btnLike.classList.add('voted'); document.getElementById('likeText').textContent = 'Đã thích'; } btnLike.addEventListener('click', async function() { if (localStorage.getItem(LOCAL_VOTE_KEY) || !db || APP_ID === "TRA_CUU_BIEN_SO_22072026_5943") return; btnLike.classList.add('voted'); document.getElementById('likeText').textContent = 'Đã thích'; const currentLikes = parseInt(document.getElementById('statLikes').textContent) || 0; document.getElementById('statLikes').textContent = currentLikes + 1; localStorage.setItem(LOCAL_VOTE_KEY, 'true'); try { const docRef = doc(db, COLLECTION, APP_ID); await updateDoc(docRef, { likes: increment(1) }); } catch (e) {} }); function autoResizeIframe() { try { const currentHeight = document.body.scrollHeight; window.parent.postMessage({ type: 'resize', height: currentHeight }, '*'); } catch(e) {} } window.addEventListener('load', autoResizeIframe); if (window.ResizeObserver) { const resizeObserver = new ResizeObserver(() => { autoResizeIframe(); }); resizeObserver.observe(document.body); } </script> <script> (function() { var resized = false; var maxAttempts = 3; var attempts = 0; function calculateHeight() { try { var heights = []; if (document.body) { heights.push(document.body.scrollHeight); heights.push(document.body.offsetHeight); } if (document.documentElement) { heights.push(document.documentElement.scrollHeight); heights.push(document.documentElement.offsetHeight); } var importantElements = document.querySelectorAll('.quiz-cta-button, .quiz-cta-container, .quiz-question:last-child, body > *:last-child'); var maxBottom = 0; if (importantElements.length > 0) { for (var i = 0; i < importantElements.length; i++) { var rect = importantElements[i].getBoundingClientRect(); var bottom = rect.bottom + window.pageYOffset; if (bottom > maxBottom) maxBottom = bottom; } } else { var lastElements = document.querySelectorAll('body > *:nth-last-child(-n+3)'); for (var j = 0; j < lastElements.length; j++) { var rect = lastElements[j].getBoundingClientRect(); var bottom = rect.bottom + window.pageYOffset; if (bottom > maxBottom) maxBottom = bottom; } } heights.push(maxBottom); var maxHeight = Math.max.apply(Math, heights.filter(function(h) { return h > 0; })); return maxHeight > 100 ? maxHeight : 600; } catch (e) { return 600; } } function sendResizeMessage(forceResize) { if (!forceResize && resized && attempts >= maxAttempts) return; var height = calculateHeight(); if (height > 0) { if (!forceResize) attempts++; var buffer = 0; if (height < 500) buffer = -10; else if (height > 1500) buffer = 0; var finalHeight = height + buffer; var currentIframe = window.frameElement; if (currentIframe) { currentIframe.style.height = finalHeight + 'px'; } if (window.parent && window.parent !== window) { window.parent.postMessage({ type: 'resize-iframe', height: finalHeight }, '*'); if (!forceResize && attempts >= maxAttempts) { resized = true; } } } } if (document.readyState === 'loading') { document.addEventListener('DOMContentLoaded', sendResizeMessage); } else { sendResizeMessage(); } window.addEventListener('load', function() { setTimeout(sendResizeMessage, 100); setTimeout(sendResizeMessage, 500); setTimeout(sendResizeMessage, 1000); }); var userInteractionEvents = ['click', 'change', 'input', 'keyup', 'mouseup', 'touchend']; userInteractionEvents.forEach(function(eventType) { document.addEventListener(eventType, function() { setTimeout(function() { sendResizeMessage(true); }, 100); }, true); }); document.addEventListener('change', function(event) { if (event.target && (event.target.type === 'radio' || event.target.type === 'checkbox')) { setTimeout(function() { sendResizeMessage(true); }, 150); setTimeout(function() { sendResizeMessage(true); }, 300); } }); if (window.MutationObserver && attempts < maxAttempts) { var observer = new MutationObserver(function(mutations) { var shouldResize = false; mutations.forEach(function(mutation) { if (mutation.type === 'attributes' && mutation.attributeName === 'class') { shouldResize = true; } if (mutation.type === 'childList' && (mutation.addedNodes.length > 0 || mutation.removedNodes.length > 0)) { shouldResize = true; } }); if (shouldResize) { setTimeout(function() { sendResizeMessage(true); }, 200); } }); observer.observe(document.body || document.documentElement, { childList: true, subtree: true, attributes: true, attributeFilter: ['class', 'style', 'hidden'] }); setTimeout(function() { observer.disconnect(); }, 30000); } })(); </script> " width="100%" height="400" frameborder="0" style="border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; min-height: 400px; overflow-y: hidden; height: 390px;" scrolling="no">

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

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- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông.

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