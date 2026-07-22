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Công an đề nghị 250 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
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Các chủ phương tiện có trong danh sách nhanh chóng liên hệ để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên vừa đăng tải danh sách phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, trong tuần (từ ngày 13/7/2026 đến ngày 19/7/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 250 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để:

- Nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông.

- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông.

- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.

- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

- SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0794.89.89.89

- Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội tuần qua, đề nghị người vi phạm nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Công an đề nghị 250 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 9.Công an đề nghị 828 chủ phương tiện có biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng CSGT các tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý phạt nguội theo quy định.

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