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Danh sách phạt nguội tuần qua, đề nghị người vi phạm nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh
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Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công an tỉnh Cao Bằng mới đây đã thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông trong tuần qua.

Theo đó, từ ngày 08/7/2026 đến ngày 14/7/2026, hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 62 trường hợp vi phạm giao thông.

Sau khi đăng thông báo, Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Công an tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Danh sách phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Công an Hà Nội công bố danh sách 10.616 lượt phạt nguội, hơn 4.000 xe bị phạt trên 2 lần
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