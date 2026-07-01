Công an Hà Nội công bố danh sách 10.616 lượt phạt nguội, hơn 4.000 xe bị phạt trên 2 lần

Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến chủ phương tiện theo quy định. Người vi phạm nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168.

Tối 15/7/2026, Công an TP Hà Nội đã thông báo danh sách phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố trong tháng 6.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi nhận 10.616 phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố, gồm 2.650 ô tô và 7.966 xe mô tô, xe gắn máy. Đáng chú ý, có những phương tiện vi phạm rất nhiều lần. Cụ thể, phương tiện vi phạm nhiều nhất theo thống kê là có 2 xe có biển kiểm soát 29B1 với 12 lượt vi phạm và hàng trăm xe vi phạm trên 5 lần.

Theo dữ liệu thống kê hơn 10.000 lượt vi phạm thì có hơn 4.000 xe vi phạm trên 2 lần.

Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến chủ phương tiện theo quy định.

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic hoặc trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn.

Đồng thời, người dân có thể liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Người tham gia giao thông có thể tra cứu danh sách phạt nguội với Ô TÔ theo biển số xe nhanh chóng bằng cách gõ biển số xe vào ô dưới đây:

Tra cứu thời gian các phương tiện vi phạm cụ thể TẠI ĐÂY :

Có 7.966 lượt vi phạm xe máy

Có 2.650 lượt vi phạm phạt nguội của ô tô trong tháng 6

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Công an liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh giày dép, tạp hóa Công an kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giày dép của hộ T.T.B.H và hộ Đ.N, phát hiện, tạm giữ 99 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu CROCS, NIKE và Adidas.



