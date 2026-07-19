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Công an đề nghị 828 chủ phương tiện có biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
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Phòng CSGT các tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý phạt nguội theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 18/7 cho biết, trong tuần (từ ngày 06/7/2026 đến ngày 12/7/2026), qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đã phát hiện 541 trường hợp chạy quá tốc độ.

Cùng thời gian trên, Công an tỉnh Ninh Bình cũng mới thông báo danh sách 133 trường hợp phạt nguội trên địa bàn còn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo 154 trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn từ ngày 08/6/2026 đến ngày 20/6/2026.

Phòng CSGT các tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách phương tiện phạt nguội cụ thể như sau:

Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.

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Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 9.

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Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 10.

11-221512.jpg

Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 11.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 12.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 13.
Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 14.

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STT Biển số Thời gian vi phạm Địa điểm vi phạm Loại phương tiện Màu biển Hành vi vi phạm
1 35A-745.36 23-06-2026 00:06 Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2 29A-804.97 23-06-2026 02:09 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3 90A-346.81 23-06-2026 05:31 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4 35A-282.47 23-06-2026 07:56 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5 30K-997.39 23-06-2026 10:03 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6 35C-167.77 23-06-2026 10:44 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7 51K-956.06 23-06-2026 11:48 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8 89H-157.85 23-06-2026 12:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
9 89A-663.12 23-06-2026 12:27 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
10 17A-516.64 23-06-2026 13:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11 35H-080.21 23-06-2026 16:56 Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
12 51D-297.05 23-06-2026 17:11 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13 29C-999.91 23-06-2026 17:32 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14 35A-269.03 23-06-2026 17:49 Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15 30F-170.65 23-06-2026 18:19 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16 90A-233.83 24-06-2026 06:04 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17 34A-609.43 24-06-2026 06:51 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
18 35A-317.84 24-06-2026 06:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19 30H-090.38 24-06-2026 09:28 số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20 29E-452.13 24-06-2026 09:39 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21 90C-132.67 24-06-2026 10:30 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22 90A-252.60 24-06-2026 12:02 số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23 18A-376.80 24-06-2026 12:53 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24 34A-223.95 24-06-2026 12:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
25 29K-202.27 24-06-2026 12:54 số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26 29B-409.92 24-06-2026 14:27 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27 29K-202.27 24-06-2026 14:37 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Kim Thanh, hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28 17A-516.64 24-06-2026 14:41 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29 90A-243.68 24-06-2026 15:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30 90A-205.27 24-06-2026 15:24 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
31 14C-381.21 24-06-2026 16:29 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
32 29C-470.26 24-06-2026 16:32 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Kim Thanh, hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
33 89A-427.94 24-06-2026 16:47 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34 29K-076.85 24-06-2026 16:54 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35 90H-058.34 24-06-2026 17:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36 35A-317.05 24-06-2026 18:07 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37 30A-725.63 24-06-2026 23:00 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38 90H-020.70 24-06-2026 23:15 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B đi xã Bình Mỹ Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu vàng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển;
39 90A-385.12 25-06-2026 04:09 số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Ninh Bình Đầu kéo Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40 35H-129.90 25-06-2026 06:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41 35B-026.44 25-06-2026 07:10 Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42 90A-196.25 25-06-2026 08:05 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
43 35H-080.21 25-06-2026 08:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
44 35H-117.33 25-06-2026 08:22 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
45 90A-072.04 25-06-2026 08:27 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
46 38A-953.95 25-06-2026 09:26 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
47 34C-274.18 25-06-2026 09:36 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48 89H-050.08 25-06-2026 09:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
49 37A-660.74 25-06-2026 13:13 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
50 90A-055.12 25-06-2026 14:32 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51 89H-094.44 25-06-2026 15:50 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
52 30M-808.61 25-06-2026 15:53 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
53 18A-525.86 25-06-2026 18:34 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54 14A-810.88 25-06-2026 20:07 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
55 35A-448.17 26-06-2026 06:28 Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải chở xe máy chuyên dùng Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
56 34A-985.88 26-06-2026 07:54 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
57 15B-249.97 26-06-2026 08:52 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
58 34A-828.48 26-06-2026 09:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
59 29H-505.24 26-06-2026 10:24 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
60 90A-205.27 26-06-2026 10:45 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
61 30H-335.89 26-06-2026 11:20 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
62 15H-318.49 26-06-2026 12:41 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
63 35A-240.39 26-06-2026 12:57 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
64 29K-234.92 26-06-2026 13:22 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
65 30L-698.06 26-06-2026 13:40 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
66 30C-697.97 26-06-2026 14:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
67 29E-395.72 26-06-2026 15:10 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68 29K-081.75 26-06-2026 15:28 Km131+365 QL21A, xã Bình Mỹ, hướng QL21A đi Phủ Lý Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
69 34LD00240 26-06-2026 15:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
70 35C-136.48 26-06-2026 16:17 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
71 17C-214.90 27-06-2026 00:21 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
72 17C-114.24 27-06-2026 05:48 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
73 90LD00464 27-06-2026 06:12 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74 90A-343.71 27-06-2026 08:07 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
75 93A-244.97 27-06-2026 09:26 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76 18A-011.03 27-06-2026 09:53 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77 17A-201.00 27-06-2026 11:08 Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
78 35A-030.94 27-06-2026 11:19 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
79 35A-308.74 27-06-2026 11:29 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
80 90A-090.05 27-06-2026 12:30 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81 51B-986.86 27-06-2026 13:30 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
82 30F-022.11 27-06-2026 15:27 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83 30L-044.04 27-06-2026 15:27 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84 18C-088.98 27-06-2026 16:08 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình Ô tô tải chở Kính Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85 89A-264.04 27-06-2026 18:38 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
86 29H-612.88 27-06-2026 21:39 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87 35A-382.63 28-06-2026 02:55 Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88 90C-143.54 28-06-2026 05:48 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89 90A-013.89 28-06-2026 06:09 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90 29R-063.09 28-06-2026 06:53 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91 35A-297.63 28-06-2026 08:32 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92 28A-282.52 28-06-2026 10:44 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
93 30E-003.65 28-06-2026 11:33 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Hà Nội Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
94 29E-524.57 28-06-2026 12:19 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
95 35C-048.71 28-06-2026 12:48 Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96 30H-615.08 28-06-2026 12:51 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97 20B-074.87 28-06-2026 13:58 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
98 34G-000.36 28-06-2026 15:02 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99 30H-591.92 28-06-2026 15:26 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
100 35A-757.48 28-06-2026 16:36 Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
101 29V3904 28-06-2026 18:10 Km131+365 QL21A, xã Bình Mỹ, hướng QL21A đi Phủ Lý. Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
102 29E-139.37 28-06-2026 23:21 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2(Phố Phủ) - đường QL37B đi Bình Mỹ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103 14A-231.65 29-06-2026 06:02 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
104 14K-228.02 29-06-2026 06:35 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105 90A-247.58 29-06-2026 08:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
106 29A-232.12 29-06-2026 10:05 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
107 30E-747.18 29-06-2026 10:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
108 89A-693.42 29-06-2026 11:36 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
109 90A-123.20 29-06-2026 13:19 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
110 18C-174.01 29-06-2026 14:44 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
111 30K-618.83 29-06-2026 14:45 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112 90A23760 29-06-2026 15:05 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113 36E-009.51 29-06-2026 15:09 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
114 29A-777.64 29-06-2026 16:43 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
115 99H-065.76 29-06-2026 17:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
116 35A-771.54 29-06-2026 18:28 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
117 90A-176.00 29-06-2026 22:49 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
118 89H-120.13 30-06-2026 06:18 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
119 30K-127.93 30-06-2026 08:20 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120 35A-741.82 30-06-2026 08:40 Số 28 đường Lý Thường Kiệt, thôn 1 phường Lý Thường Kiệt Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
121 19A-600.83 30-06-2026 09:46 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B đi xã Bình Mỹ Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt rào chắn cầu chung khi chắn đang dịch chuyển;
122 90C-141.62 30-06-2026 09:46 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B đi xã Bình Mỹ Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển;
123 29A-821.05 30-06-2026 10:20 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
124 30M-109.31 30-06-2026 10:20 Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
125 29K-168.52 30-06-2026 12:38 Km241+720 QL1A thuộc địa phận phố Tâng, Thanh Hương, xã Thanh Liêm Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
126 36C-195.39 30-06-2026 13:06 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127 18A-196.36 30-06-2026 13:44 Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128 35H-132.41 30-06-2026 14:23 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
129 93C-122.59 30-06-2026 14:23 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130 14K-176.31 30-06-2026 15:34 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.7.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
131 90A-266.89 30-06-2026 16:05 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
132 35R-022.04 30-06-2026 21:08 Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + đường vào UBND xã Đạo Lý - hướng đi cầu Thái Hà, xã Nam Xang Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133 18A-188.13 30-06-2026 22:39 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

08/06/2026 09:18:20

Ô tô con

30K-368.72

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08/06/2026 07:52:53

Xe khách

36A-218.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08/06/2026 14:55:15

Ô tô con

36A-531.81

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08/06/2026 08:07:04

Ô tô con

36A-642.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

08/06/2026 17:04:56

Ô tô con

36A-828.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

08/06/2026

15:59:24

Ô tô con

36B-306.44

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

08/06/2026

03:40:36

Ô tô con

36H-097.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

08/06/2026

08:22:56

Ô tô con

36H-160.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

08/06/2026

17:02:46

Ô tô con

36K-656.80

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

10

08/06/2026

12:01:17

Ô tô con

92C-226.14

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

11

09/06/2026

08:53:34

Ô tô con

36A-097.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

12

09/06/2026

06:54:36

Ô tô con

36A-257.84

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

13

09/06/2026

18:09:06

Ô tô con

36A-319.96

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

14

09/06/2026

14:25:49

Ô tô con

36A-416.34

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

15

09/06/2026

16:39:01

Ô tô con

36A-421.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

16

09/06/2026

08:41:26

Ô tô con

36A-671.15

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

17

09/06/2026

10:25:21

Ô tô con

36B-046.73

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

09/06/2026

17:02:18

Ô tô con

36B-370.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

19

09/06/2026

08:47:18

Ô tô con

36C-115.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

20

09/06/2026

18:02:22

Ô tô con

36F-008.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

21

09/06/2026

16:31:34

Ô tô con

36K-096.18

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

22

10/06/2026

10:42:01

Ô tô con

30E-880.05

Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23

10/06/2026

07:22:00

Ô tô con

36A-034.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

24

10/06/2026

08:20:10

Ô tô con

36A-039.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

25

10/06/2026

11:26:54

Ô tô con

36A-321.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26

10/06/2026

12:29:12

Ô tô con

36A-413.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

27

10/06/2026

15:29:46

Ô tô con

36A-413.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

28

10/06/2026

10:31:59

Ô tô con

36C-000.71

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29

10/06/2026

10:31:59

Ô tô con

30B-136.36

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30

10/06/2026

16:33:44

Ô tô con

36C-247.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

31

10/06/2026

11:09:54

Ô tô con

36K-974.78

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

11/06/2026

14:34:25

Ô tô con

36A-034.10

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

33

11/06/2026

10:18:08

Ô tô con

36A-165.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

34

11/06/2026

17:08:23

Ô tô con

36A-263.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

35

11/06/2026

10:03:38

Ô tô con

36A-413.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

36

11/06/2026

14:07:57

Ô tô con

36A-509.37

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37

11/06/2026

17:00:00

Ô tô con

36A-693.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

38

11/06/2026

13:21:29

Ô tô con

36A-865.34

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

39

11/06/2026

08:08:05

Ô tô con

36C-347.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

40

11/06/2026

09:05:03

Ô tô con

36K-220.75

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41

11/06/2026

11:15:46

Ô tô con

92C-226.14

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

42

12/06/2026

09:02:01

Ô tô con

29E-673.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

43

12/06/2026

09:16:54

Ô tô con

30G-709.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

44

12/06/2026

13:59:10

Ô tô con

30K-132.35

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

45

12/06/2026

14:53:30

Xe khách

36B-047.39

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

46

12/06/2026

17:34:58

Ô tô con

36C-057.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

47

13/06/2026

12:34:36

Ô tô con

30K-325.26

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48

13/06/2026

11:48:49

Ô tô con

30M-358.85

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49

13/06/2026

17:09:04

Xe khách

36A-020.66

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

50

13/06/2026

10:17:46

Ô tô con

36A-198.79

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51

13/06/2026

14:29:56

Ô tô con

36A-408.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52

13/06/2026

11:40:19

Ô tô con

36A-650.99

Ngã tư ĐL Hùng Vương-Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

53

13/06/2026

16:37:02

Ô tô con

36K-173.09

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

54

13/06/2026

14:45:02

Ô tô con

36K-869.46

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

55

14/06/2026

15:21:57

Ô tô con

15A-468.26

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

56

14/06/2026

07:57:23

Ô tô con

29K-184.51

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

57

14/06/2026

12:56:55

Ô tô con

36A-126.39

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58

14/06/2026

14:44:52

Ô tô con

36A-976.02

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

59

14/06/2026

12:17:10

Ô tô con

36H-072.63

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều đường trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

60

14/06/2026

17:00:05

Xe khách

36K-066.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

61

14/06/2026

16:44:52

Ô tô con

36K-173.20

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

62

14/06/2026

13:06:15

Ô tô con

36K-410.92

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63

15/06/2026

16:52:26

Ô tô con

30C-226.79

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

64

15/06/2026

03:38:47

Ô tô con

36A-070.48

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

65

15/06/2026

12:47:57

Ô tô con

36A-147.96

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66

15/06/2026

16:46:10

Ô tô con

36A-226.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

67

15/06/2026

16:14:06

Ô tô con

36A-252.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

68

15/06/2026

16:17:21

Ô tô con

36A-413.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

69

15/06/2026

09:19:28

Ô tô con

36A-864.61

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70

15/06/2026

15:32:16

Ô tô con

36A-871.50

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

71

15/06/2026

01:17:40

Ô tô con

37H-183.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

72

16/06/2026

16:27:30

Ô tô con

30A-667.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

73

16/06/2026

09:46:53

Ô tô con

30L-154.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

74

16/06/2026

10:08:59

Ô tô con

30L-410.82

Ngã ba Thanh Chương - Lê Lai, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75

16/06/2026

15:35:54

Ô tô con

34A-733.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

76

16/06/2026

15:51:08

Ô tô con

36A-655.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

77

16/06/2026

16:02:35

Ô tô con

36A-903.45

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

78

16/06/2026

16:58:01

Ô tô con

36A-966.07

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

79

16/06/2026

08:34:13

Xe khách

36B-025.25

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

80

16/06/2026

13:11:52

Ô tô con

36K-010.00

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

17/06/2026

14:33:38

Ô tô con

36A-568.17

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82

17/06/2026

11:18:24

Ô tô con

36A-660.21

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83

17/06/2026

15:21:30

Ô tô con

36A-725.81

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

17/06/2026

15:21:30

Ô tô con

36A-747.45

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85

17/06/2026

14:11:14

Ô tô con

36A-782.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

86

17/06/2026

13:55:03

Xe khách

36H-219.32

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87

18/06/2026

16:34:16

Ô tô con

14C-187.16

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88

18/06/2026

15:59:41

Ô tô con

29F-054.27

Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89

18/06/2026

10:20:11

Ô tô con

30A-213.20

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90

18/06/2026

10:20:11

Ô tô con

36A-370.06

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91

18/06/2026

16:53:49

Ô tô con

35A-536.82

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92

18/06/2026

06:33:19

Ô tô con

35C-148.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93

18/06/2026

08:25:48

Ô tô con

36A-212.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

94

18/06/2026

17:14:15

Ô tô con

36A-277.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

95

18/06/2026

13:33:33

Ô tô con

36A-305.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

96

18/06/2026

12:46:10

Ô tô con

36A-478.25

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

97

18/06/2026

11:33:20

Ô tô con

36A-783.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

98

18/06/2026

06:01:43

Ô tô con

36A-905.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

99

18/06/2026

12:46:12

Ô tô con

36A-911.05

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100

18/06/2026

16:52:45

Ô tô con

36D-005.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

101

18/06/2026

09:48:19

Ô tô con

36H-104.30

Ngã tư Võ Nguyên Giáp-Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102

18/06/2026

17:18:46

Ô tô con

36K-602.87

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

103

18/06/2026

12:13:43

Ô tô con

36K-851.82

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

104

19/06/2026

00:32:49

Ô tô con

30A-888.89

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

105

19/06/2026

14:48:14

Ô tô con

36A-307.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

106

19/06/2026

17:19:44

Ô tô con

36A-475.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

107

19/06/2026

06:34:58

Ô tô con

36A-708.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

108

19/06/2026

22:38:49

Ô tô con

36A-734.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

109

19/06/2026

08:02:58

Ô tô con

36A-795.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

110

19/06/2026

19:10:49

Ô tô con

36A-968.80

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

111

19/06/2026

16:38:06

Ô tô con

36B-371.96

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

112

19/06/2026

14:53:07

Ô tô con

36C-474.26

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

113

19/06/2026

20:30:44

Ô tô con

36H-078.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

114

19/06/2026

15:46:21

Ô tô con

36H-085.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

115

19/06/2026

17:30:34

Ô tô con

36K-310.20

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

116

19/06/2026

18:16:31

Ô tô con

49A-078.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

117

19/06/2026

15:16:55

Ô tô con

86A-271.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

118

20/06/2026

17:31:17

Ô tô con

15A-058.27

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

119

20/06/2026

16:23:10

Ô tô con

29H-874.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

120

20/06/2026

12:35:46

Ô tô con

30A-065.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

121

20/06/2026

14:57:09

Ô tô con

36A-062.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

122

20/06/2026

22:50:51

Ô tô con

36A-431.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

123

20/06/2026

17:41:56

Ô tô con

36A-481.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

124

20/06/2026

18:12:35

Ô tô con

36A-507.06

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

125

20/06/2026

16:55:04

Ô tô con

36A-865.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

126

20/06/2026

08:12:06

Ô tô con

36A-869.52

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

127

20/06/2026

16:51:14

Ô tô con

36A-931.90

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128

20/06/2026

16:38:51

Ô tô con

36C-335.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

129

20/06/2026

08:55:03

Ô tô con

36C-364.57

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130

20/06/2026

06:54:53

Ô tô con

36C-417.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

131

20/06/2026

08:09:45

Ô tô con

36CD-000.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

132

20/06/2026

12:04:21

Ô tô con

36E-007.99

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133

20/06/2026

17:35:54

Ô tô con

36H-236.95

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134

20/06/2026

12:49:02

Ô tô con

36K-029.67

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135

20/06/2026

13:48:40

Ô tô con

36K-055.93

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136

12/06/2026

12:33:49

Mô tô(Xe máy)

36B8-916.60

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137

12/06/2026

12:49:16

Mô tô(Xe máy)

36AC-782.07

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138

12/06/2026

13:55:07

Mô tô(Xe máy)

36C2-244.07

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

139

16/06/2026

22:17:58

Mô tô(Xe máy)

36B6-594.31

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

140

16/06/2026

23:14:37

Mô tô(Xe máy)

36MĐ1-685.60

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

141

17/06/2026

14:11:14

Mô tô(Xe máy)

36B2-447.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142

17/06/2026

14:11:14

Mô tô(Xe máy)

36AB-001.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143

20/06/2026

09:56:39

Mô tô(Xe máy)

36AC-508.39

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

144

20/06/2026

12:23:07

Mô tô(Xe máy)

36B2-554.26

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145

20/06/2026

16:30:34

Mô tô(Xe máy)

36AC-942.57

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

146

20/06/2026

16:38:13

Mô tô(Xe máy)

36F7-6326

Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147

20/06/2026

17:11:33

Mô tô(Xe máy)

36U1-9727

Ngã tư Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

148

20/06/2026

17:43:30

Mô tô(Xe máy)

36AD-222.70

Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

149

20/06/2026

17:50:22

Mô tô(Xe máy)

36AD-744.08

Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150

20/06/2026

17:50:56

Mô tô(Xe máy)

36AK-034.01

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

151

20/06/2026

17:54:36

Mô tô(Xe máy)

36B2-076.85

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

152

20/06/2026

17:57:08

Mô tô(Xe máy)

36B2-158.72

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

153

20/06/2026

18:23:59

Mô tô(Xe máy)

36B2-270.39

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

154

20/06/2026

18:29:28

Mô tô(Xe máy)

36AB-983.30

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Đề nghị 828 chủ phương tiện có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 15.

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