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Công an có thông báo quan trọng về việc thực hiện giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của tất cả người dân

Hà Giang
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Người dân cần chú ý khuyến cáo của cơ quan Công an.

Công an có thông báo quan trọng về việc thực hiện giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của tất cả người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua giao dịch ngân hàng ngày càng tinh vi, việc người dân nâng cao cảnh giác và kịp thời trình báo cơ quan chức năng các vụ việc có dấu hiệu bất thường có ý nghĩa rất quan trọng.

Mới đây, Công an xã Liên Minh (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng hỗ trợ xác minh, giúp một công dân hoàn trả số tiền 20 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm, bảo đảm an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/6, Công an xã Liên Minh tiếp nhận đơn trình báo của chị Đặng Thị Liền (sinh năm 1986, trú tại khu 4 Lương Lỗ, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân của chị bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin do chị Liền cung cấp, tài khoản của chị có thông báo biến động số dư tăng 20 triệu đồng với nội dung chuyển khoản không xác định rõ người gửi.

Công an có thông báo quan trọng về việc thực hiện giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của tất cả người dân - Ảnh 2.

Cơ quan Công an hỗ trợ xác minh, trao trả tiền cho người dân (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Qua rà soát, chị Liền khẳng định bản thân và gia đình không có bất kỳ giao dịch dân sự hay mua bán kinh doanh nào liên quan đến số tiền trên. Nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn từ các thủ đoạn lừa đảo giả danh "chuyển tiền nhầm" đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng, chị Liền đã rất cảnh giác, không tự ý chuyển trả lại mà chủ động đến trụ sở Công an xã Liên Minh để trình báo và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Liên Minh đã khẩn trương lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, tra cứu dữ liệu để làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền.

Kết quả xác minh cho thấy, người chuyển nhầm số tiền trên là anh Vương Trọng Thành (sinh năm 1987, trú tại phường Láng Hạ, thành phố Hà Nội). Quá trình làm việc, anh Thành xác nhận do sơ suất, nhầm lẫn trong lúc thao tác trên ứng dụng ngân hàng điện tử (Internet Banking), anh đã vô tình chuyển nhầm 20 triệu đồng vào tài khoản của chị Liền. Giữa hai bên hoàn toàn không có mối quan hệ quen biết hay giao dịch tài chính nào trước đó.

Sau khi đối chiếu các thông tin trùng khớp và giải thích rõ các quy định của pháp luật, dưới sự hướng dẫn và chứng kiến của Công an xã Liên Minh, chị Đặng Thị Liền đã thực hiện các thủ tục trao trả lại toàn bộ số tiền 20 triệu đồng cho anh Vương Trọng Thành một cách công khai, minh bạch.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Phó Thọ khuyến cáo người dân:

- Cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng (tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng) trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền để tránh xảy ra sai sót

- Khi bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người dân tuyệt đối không tự ý hoàn trả cho người lạ hoặc truy cập vào các đường link lạ do đối tượng gửi tới

- Việc chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản do người khác chuyển nhầm là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Do đó, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết đúng quy định, tránh rủi ro pháp lý và sập bẫy kẻ gian.

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chuyển khoản

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