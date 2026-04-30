Những ngày gần đây, trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo sticker từ ảnh trẻ em đang bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ cần tải lên một bức ảnh rõ mặt, các ứng dụng có thể nhanh chóng “biến hóa” thành loạt biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu, khiến không ít cha mẹ hào hứng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo cảnh báo từ công an xã Quế Sơn, phía sau sự tiện lợi và thú vị đó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng liên quan đến an toàn thông tin cá nhân, đặc biệt là dữ liệu khuôn mặt của trẻ nhỏ.

Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác (ảnh CAXQS)

Một trong những rủi ro lớn nhất là mất kiểm soát dữ liệu. Khi phụ huynh tải ảnh lên các ứng dụng AI, đặc biệt là những nền tảng không rõ nguồn gốc hoặc đặt máy chủ ở nước ngoài, hình ảnh có thể bị lưu trữ, khai thác mà người dùng không hề hay biết. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu này có thể được sử dụng để huấn luyện AI hoặc chia sẻ cho bên thứ ba.

Nguy cơ tiếp theo là bị lợi dụng để giả mạo danh tính. Với sự phát triển của công nghệ deepfake, chỉ cần một số lượng ảnh khuôn mặt nhất định, kẻ xấu có thể tạo ra video hoặc hình ảnh giả mạo với độ chân thực cao. Điều này mở ra khả năng bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, mạo danh người thân hoặc thậm chí tống tiền trong tương lai.

Không dừng lại ở đó, việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh trẻ em còn có thể dẫn đến xâm phạm quyền riêng tư. Những bức ảnh tưởng chừng vô hại, khi kết hợp với thông tin đi kèm như tên, trường học, địa chỉ,… có thể trở thành mảnh ghéo dữ liệu, giúp đối tượng xấu thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ cho các mục đích không lành mạnh.

Thực tế, nhiều ứng dụng tạo sticker AI hiện nay yêu cầu quyền truy cập sâu vào thư viện ảnh hoặc thu thập dữ liệu người dùng thông qua các điều khoản dài và khó hiểu. Không ít phụ huynh vì tâm lý “thử cho vui” mà bỏ qua bước đọc kỹ chính sách bảo mật, vô tình trao quyền sử dụng dữ liệu cho ứng dụng mà không hay biết.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi tham gia các trào lưu liên quan đến AI. Việc tải ảnh rõ mặt của trẻ lên môi trường mạng cần được cân nhắc kỹ, nhất là với các nền tảng chưa được kiểm chứng về độ an toàn.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên ưu tiên sử dụng các ứng dụng uy tín, minh bạch về chính sách dữ liệu. Hạn chế chia sẻ công khai thông tin cá nhân của trẻ, đồng thời có thể áp dụng các biện pháp như che mặt, gắn nhãn hoặc chỉnh sửa ảnh trước khi đăng tải lên mạng xã hội.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, ranh giới giữa tiện ích và rủi ro ngày càng mong manh. Một trào lưu tưởng chừng vô hại hôm nay hoàn toàn có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn trong tương lai nếu người dùng thiếu cảnh giác. Với trẻ em, nhóm đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ dữ liệu cá nhân thì vai trò của phụ huynh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.