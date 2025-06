Công an cảnh báo thủ đoạn mới chưa từng có ở Việt Nam trong đường dây có cả triệu "con bạc" tham gia

Công an tỉnh Thái Bình cuối tháng 5 cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng, hoạt động qua trang mạng KUBET có máy chủ đặt ở nước ngoài và do người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu. Trang web này cung cấp nhiều trò chơi cá cược như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu, thu hút hàng triệu đối tượng đánh bạc thuộc nhiều tình thành.

Điều đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, "đây là lần đầu tiên phát hiện thủ đoạn mới, vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học của ngân hàng, giúp các đối tượng rửa trót lọt hàng nghìn tỷ đồng qua hệ thống tài khoản ngân hàng trong nước".

Cụ thể các đối tượng trong đường dây đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các video giả mạo khuôn mặt chủ tài khoản, nhằm vượt qua hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng trong các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên. Bọn chúng thuê người mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Cầm đầu đường dây rửa tiền là Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", trong đó 14 bị can bị cáo buộc có hành vi đánh bạc, 7 người liên quan đến hoạt động rửa tiền. Công an phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng liên quan.