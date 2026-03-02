Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến người dân mất tiền trong tài khoản, có người bị chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng thường xâm nhập, chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để nhắn tin vay tiền; mạo danh cơ quan Công an, thuế, bảo hiểm xã hội, bưu điện,… gọi điện đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do “phục vụ điều tra”. Cùng với đó, xuất hiện hình thức lừa đảo tình cảm kết hợp dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, mua bán online với mức lợi nhuận “ảo” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là trường hợp chị Đ.T.M., trú tại phường Mường Thanh. Qua mạng xã hội, chị quen một người đàn ông tự giới thiệu đang sinh sống ở nước ngoài. Để tạo lòng tin, người này sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, đăng tải hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có.



Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng rủ chị tham gia đầu tư mua bán vàng bạc, trang sức trực tuyến. Trên hệ thống, số tiền đầu tư được hiển thị tăng lên từng ngày nên chị tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, khi chị muốn rút tiền, hệ thống liên tục yêu cầu nộp thêm phí và thuế với nhiều lý do khác nhau. Tổng số tiền chị chuyển gần 200 triệu đồng nhưng không thể rút ra và còn bị đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm.﻿

Một trường hợp khác là chị N.T.G., trú tại phường Điện Biên Phủ. Chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội, yêu cầu thực hiện một số thủ tục trực tuyến. Làm theo hướng dẫn, chị cài đặt một ứng dụng không rõ nguồn gốc và cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cùng mã xác thực. Ngay sau đó, số tiền hơn 900 triệu đồng trong tài khoản của chị đã bị chiếm đoạt.

Không chỉ dừng lại ở các thủ đoạn trên, thời gian gần đây, các đối tượng còn lợi dụng việc sáp nhập chính quyền địa phương để mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước, liên hệ hướng dẫn làm thủ tục đất đai, cấp đổi giấy tờ. Qua đó, chúng yêu cầu gửi ảnh căn cước công dân, cung cấp số tài khoản hoặc truy cập vào các đường link lạ. Do thiếu cảnh giác, nhiều trường hợp đã bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Đáng chú ý, trong Chuyên án 625T, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), bắt giữ 74 bị can. Qua đấu tranh, các bị can khai nhận mỗi người có thể lập hàng trăm tài khoản mạng xã hội, sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh giả mạo, nhắm vào phụ nữ trung niên nhằm dụ dỗ đầu tư vàng, ngoại hối trên các sàn giao dịch không có thật.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

﻿- Không cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ theo hướng dẫn của người không quen biết.

- Cảnh giác với các lời mời đầu tư lợi nhuận cao, “việc nhẹ lãi lớn”. ﻿

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.﻿