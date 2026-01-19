Công an cảnh báo nóng tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Theo đó, lợi dụng việc triển khai hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (Camera AI) để xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội, các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, tự xưng “Cán bộ đội xử lý vi phạm giao thông” để gọi điện, gửi tin nhắn thông báo vi phạm đến người dân.

Nội dung thông báo cho rằng người dân đã có hành vi vi phạm giao thông và bị Camera AI ghi lại. Đồng thời sử dụng hình ảnh cắt ghép, văn bản giả mạo có logo gần giống cơ quan chức năng hoặc đường link giả để đánh lừa nạn nhân.

Đánh vào tâm lý lo lắng, muốn giải quyết nhanh chóng để tránh phiền toái, các đối tượng vừa hù dọa vừa dụ dỗ nạn nhân truy cập vào các đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP. Khi nạn nhân làm theo yêu cầu sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ảnh minh hoạ

Cơ quan Công an tỉnh khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò lừa đảo này, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng cần lưu ý việc xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội được thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân nộp tiền phạt qua tin nhắn, cuộc gọi hay đường link. Ngoài ra, người dân có thể tự tra cứu thông tin vi phạm qua trang web của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc ứng dụng VNeTraffic.

Trường hợp nghi vấn lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không click vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay từ các nguồn không xác định.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng vì Cảnh sát giao thông không bao giờ yêu cầu bạn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để nộp phạt. Mọi giao dịch nộp phạt đều được thực hiện tại kho bạc nhà nước, ngân hàng hoặc thông qua các cổng thanh toán điện tử chính thức của nhà nước.

Bên cạnh đó, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ cho bất kỳ ai qua điện thoại hay tin nhắn, không sử dụng các dịch vụ “hỗ trợ nộp phạt” từ các cá nhân, hội nhóm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Nếu nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là Cảnh sát giao thông/Thanh tra giao thông yêu cầu nộp phạt, hãy yêu cầu họ cung cấp đầy đủ thông tin về biên bản vi phạm, thời gian, địa điểm cụ thể và xác minh lại bằng cách liên hệ trực tiếp đến cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Công an tỉnh Gia Lai