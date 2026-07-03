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Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau

Nam An
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Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, không làm theo hướng dẫn từ các tin nhắn, đường link không rõ nguồn gốc.

Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng đã mạo danh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để gửi tin nhắn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời gian gần đây, EVN đã nhận được phản ánh của một số khách hàng sử dụng điện về việc nhận được tin nhắn có tên người gửi là “EVN CSKH”. Nội dung tin nhắn chứa “mã số OTP” giả mạo gồm 6 chữ số, đồng thời kèm theo đường link lạ có ký tự “evn” nhưng phần cuối tên miền khác với tên miền thông thường.

Ảnh minh họa

EVN khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo. Mục đích của các đối tượng là dụ người dùng truy cập vào đường link lạ để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, dữ liệu khách hàng hoặc thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối với ứng dụng EVN CSKH mới được đưa vào thử nghiệm từ ngày 15/6/2026, EVN cho biết người sử dụng chỉ nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP khi đăng nhập lần đầu hoặc xác thực giao dịch trong quá trình sử dụng ứng dụng. Đáng lưu ý, tin nhắn OTP thật khi sử dụng ứng dụng EVN CSKH không gắn kèm bất kỳ đường link nào.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác cho người dân, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi kèm qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin giả mạo.

Hai là, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ website, tổ chức, cá nhân nào tự xưng là nhân viên điện lực, nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc cơ quan chức năng.

Ba là, chỉ tải và sử dụng ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play và App Store. Khi cài đặt ứng dụng, người dân cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành; tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trực tuyến sẽ góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

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